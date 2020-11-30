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英媒：歐盟提案 與美合作抗中

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據《金融時報》29日的報導，歐盟准備在特朗普將卸任的時刻，向美國提出一個共同對抗中國的新策略。路透社報導，歐盟在這份計畫中提議與美國在數位規範跟新冠疫情等領域重新建立夥伴關系。

《金融時報》在報導中引述該提案的草稿，表示：「美國與歐盟同為開放的民主社會與市場經濟體，雙方已同意展開戰略合作，對抗中國在國際社會上的逐日漸長的獨斷行為 (assertiveness)，盡管我們無法同意最好的作法為何。」

路透社報導，這份計畫預計被移交12月10日與12月11日舉行的歐盟領袖會議，並在得到成員國領袖的認可後，歐盟將宣布在2021年上半年的歐美峰會中，啟動跨大西洋的議程。

本月初歐盟為了報復美國對波音公司提供的補貼，對高達40億美元的美國進口產品徵收關稅。不過歐盟也表示，希望在拜登上台後，改善美歐的貿易關系。

歐盟貿易專員東布洛夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 早前表示，負責協調歐盟27個成員國貿易政策的歐盟委員會已與拜登進行了非正式的接觸。

路透社寫道，在特朗普執政時期，歐盟與美國陷入緊張關系。美國大選結束至今，歐盟與多數歐盟成員國都已恭喜拜登贏得總統大選。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社)

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