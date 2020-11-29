運煤開發案影響生態 印度民眾誓死抵抗

「如果通過開發案加速煤礦開採，這邊的生態就完全沒救了！」印度果阿邦是知名的生態景點，同時也是運輸煤礦的重要港口，日前印度政府希望透過3個主要開發案，加速當地煤礦的運輸效能。但煤礦在運輸過程中會汙染當地海岸，因此當地居民持續抵抗政府，希望能停止相關開發。

開發恐影響生態

根據《英國廣播公司》報導，果阿邦當地唯一的港口MPT每年會進口900萬噸的煤礦，外界預估至2030年該地的運輸量將會成長至5160萬噸，並推測當地政府為了提升煤礦的運輸效能，將以拓展高速公路、鐵軌雙線化與設立新輸電系統，讓當地可以成為大型的煤礦運輸港。

但當地政府否認環保團體的猜測，堅持是因為當地的交通流量逐漸擴大，政府需要投入基礎建設以舒緩壅塞交通、並讓更多貨物可以運輸進該地。但環保團體擔心，如果運輸計畫完成，煤礦運量增加恐會影響海洋生態。

民眾不信任政府

這些可能的環境潛在影響也讓當地觀光業不滿政府的開發計畫，他們擔心如果政府進行開發計畫，會讓當地的生態一去不復返，包括賞鳥、徒步旅遊、海洋觀光產業都將無法持續進行。而且此區還被聯合國教科文組織（UNESCO）認定為「世界8大生物多樣性最豐富」的地區。

因此當地居民群起上街抗議，呼籲政府中斷開發計畫，並停止進行運送與處理煤碳的產業鏈。雖然當地邦長沙瓦宣稱會逐年減少煤碳產業的規模，但抗議者仍不相信，拿出數據顯示當地的發電量增加並不多，根本無需設立新的輸電系統，因此在政府放棄計畫前，他們不會停止相關抗爭。

【更多精采內容，詳見 】