日本資料中繼衛星升空 助衛星資料快速回傳

搭載日本資料中繼衛星的H2A火箭43號機，今天下午4時25分從日本鹿兒島縣種子島太空中心成功發射。由於比一般觀測衛星傳輸速度更快，被期待在災害發生時有助更快取得衛星畫面。

日本放送協會（NHK）報導，今天成功升空的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）資料中繼衛星，是一種將其他觀測地球的人造衛星觀測到資料，快速回傳到衛星地面站的衛星。在成功發射後，預計將利用衛星本身的推進器，進入位於赤道上空約3萬6000公里的地球靜止軌道。

資料中繼衛星每天能傳送資料回地面衛星站的時間較一般衛星長9倍，平均能傳送約9小時；加上使用光通訊，能大量且快速回傳從太空拍攝到的衛星資料，被期待在發生大規模災害時，能進一步活用衛星觀測資料。

另外，包括H2A及H2B火箭在內，三菱重工業從2005年以來總計已連續成功發射46次，通算發射52次成功51次，成功率高達約98%，屬世界最高水準。