加強取締非法移民 英法簽巡防條約

英法簽訂新協議，制止跨海偷渡的非法移民。英國與法國於28日簽訂一項新協議，旨在加強圍堵跨海移動的非法移民，包括增加巡邏，精進巡邏雷達技術，試圖阻止非法移民搭乘小型船、利用危險的海路偷渡進國內。

設備簡陋慘遭淹沒

路透社報導，英國內政副長帕蒂表示，根據英法最新簽署的協議，巡邏法國海岸線的人員將增加一倍，並加強使用無人機和雷達等設備。根據統計，今年成千上百的非法移民，包括兒童，從法國北部的臨時營地穿越到英國南部，但由於設備簡陋、不熟悉海況，不少移民也慘遭淹死。

帕蒂在公開聲明中表示，該協議將使英、法雙方在圍堵非法移民上有了更近一步的合作關係，也希望未來不要再有移民死於海難的慘劇，「由於在法國海岸線加強巡邏，並且加強兩國之間執法機構的情報共享，目前已有顯著效果，離開法國海岸線的非法移民有減少趨勢。」他補充表示，兩國計劃在明年繼續針對此議題，進行更深入的商談，減少共同邊界的移民壓力。

陸路偷渡者增加

半島電視台報導，到今年為止，法國已經成功攔阻5000名試圖前往英國的非法移民，而過去10年中，英國也總共向法國提供了1.5億英鎊，以應對移民問題。

但是另一方面，雖然成功攔阻海路偷渡，但愈來愈多非法移民試圖透過卡車以走陸路方式偷渡，因此法國也將加強陸地邊界巡邏，而英國計劃明年通過立法，引入新的庇護方法，幫助移民尋求正當管道入境，而非冒生命危險走水路。

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