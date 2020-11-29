日國會推性別平等 盼女性成員佔35%

日本政府為落實性別平等，目標在2025年以前將女性國會候選人配額提高到35%。媒體分析，日本在全世界性別平等指標上，一向較為落後，因此日本政府致力在今年12月前提倡，從公部門到私營企業，大幅度提高女性配額，目標在2025年以前提高到35%。

日本性別平等落後

日本時報報導，內閣目標在12月前批准一項法令，旨在大幅度提高議員、公務員和私營企業管理職位中的女性比例。根據統計，在日本下議院2017年舉行的最近一次選舉中，只有17.8%的候選人為女性，雖然2019年的上議院選舉中有稍微改善，女性候選人佔比提升至28.1%，但仍然不及新修訂的35%目標。

根據聯合國數據，截至今年10月，在日本下議院的465名議員中，僅有46名（約9.9%）是女性，這比例在190個國家中排名167。目前的修法從中央到地方都將陸續實施，婦女僅佔候選人16%的地方選舉，也將依序遵行35%的女性配合規定。

17年前就已提倡

Kyodo News報導，這不是第一次日本針對女性配合提出修法計畫， 2003年就曾經提出要在2020年，將女性領導者的比例提高到30%，但在種種政治和經濟因素下，最後都不了了之。

而女性政治參與過少，也一直飽受批評，自由民主黨資深議員稻田朋美就曾直面批評，日本政治中缺乏女性代表，因此不利任何攸關女性福祉的政策。她表示，如果國會和地方議會兩級，參與決策的女性沒有增加，那代表日本的民主不完整，仍處處充滿偏見。

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