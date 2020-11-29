政權交接前動盪 塞爾維亞、蒙特內哥羅互驅大使

蒙特內哥羅的內政問題竟衍伸成外交紛爭？蒙特內哥羅近日大選結束，原先執政的親歐派輸給親塞派，因此親歐派決定在政權交接前先下手為強，將塞國大使驅逐，基於外交互相性，塞國也隨即將蒙國大使驅逐出境。蒙特內哥羅是過去南斯拉夫的聯邦國之一，長期在親歐、親塞的選擇之間拉扯。

塞國干涉內政

根據《半島電視台》報導，蒙特內哥羅親歐派政府近日宣佈，將塞爾維亞大使波佐維奇宣佈為「不受歡迎人物」，依照《維也納外交關係公約》的規定，波佐維奇將會被驅逐出境。蒙國政府給的理由是他長期干涉蒙國的內政，塞國政府隨後也宣布將蒙國大使米洛賽維奇驅逐。

互相驅逐大使是非常嚴重的外交行為，代表雙方的外交關係陷入高度緊張的狀況，這也顯示出蒙特內哥羅長期在親歐、親塞（大塞爾維亞主義）勢力間搖擺的處境。南斯拉夫1992年解體後，分裂成塞爾維亞、斯洛維尼亞、北馬其頓與蒙特內哥羅等國家，蒙特內哥羅至2006年才透過公投，拖離塞爾維亞獨立。

歷史遺毒禍延至今

長期在蒙國掌握政權的久卡諾維奇是親歐派的代表，2017年甚至還帶領蒙國加入北約組織（NATO），但他在今年大選輸給了3大反對黨組成的親塞聯盟，反對黨聯盟將於近日決定政府的組成，這也讓蒙國現任政府因此指控塞國在背後操縱大選，也讓兩國局勢更加緊張。

南斯拉夫的裂解長年來讓巴爾幹半島處於高度不穩定、內戰頻傳的狀態，身為最大聯邦的塞爾維亞，自第一次世界大戰以前就因為列強紛爭，有「大塞爾維亞主義」或「大斯拉夫主義」的鼓吹，如此的歷史遺緒至今仍影響巴爾幹半島的區域局勢。

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