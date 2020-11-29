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日媒：日45大學與解放軍7校簽學術交流協定 憂研究外流

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
大學校園示意圖。 圖／pakutaso
大學校園示意圖。 圖／pakutaso

日媒共同社報導，28日獲悉，中國大陸7所與中國人民解放軍有關並進行與軍事相關技術研究的大學，與日本45所公私立大學簽署了學術和學生交流協定。對智慧財產權遭中方竊取感到憂心。

報導指出，7所中方大學包括北京航空航天大學、西北公業大學等，隸屬中國中國工業和信息化部管轄，被稱為「國防七子」，7校並參與了中國人民解放軍的裝備開發。「國防七子」與日本國立、公立、私立合計45所大學簽署學術和學生交流協定，其中9所學校已有共同研究的成果。

報導並指出，由於中方的「軍民融合」發展戰略，將民間研究成果用於武器研發，中方竊取智慧財產權被視為一個問題，顧慮日本學術界研究成果可能外流，已有16所日本的大學表示，將考慮修訂與中方的學術交流協訂。這也反映出日本的大學在著重國際化同時面臨困難的應對局面。

日本 解放軍 北京

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