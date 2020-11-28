想偷疫苗情報？北韓駭客疑網攻阿斯特捷利康 無人受害

路透掌握的獨家消息指出，北韓駭客最近幾周試圖攻破正在研製新冠肺炎疫苗的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）系統，但最後並未得逞。

消息人士透露，這些駭客偽裝成招聘人員，利用領英（LinkedIn）與WhatsApp，向阿斯特捷利康工作人員發送假的職缺訊息，並在狀似職缺描述的附帶文件夾帶惡意程式碼，好入侵受害者的電腦。包含新冠肺炎疫苗研發團隊人員在內的「一大群人」都被鎖定，但據信沒有人上當。

消息人士指出，從此次攻擊使用的工具與技術來看，應是美方官員與網安專家所認定的北韓駭客團體。這批駭客此前針對國防企業與媒體機構，直到最近幾周才轉向新冠肺炎相關的目標。

阿斯特捷利康婉拒評論，北韓駐日內瓦的聯合國使團沒有答覆查證請求。平壤與外媒沒有直接聯繫，此前也否認執行網路攻擊，但微軟公司與南韓情治機構據報都曾挫敗北韓的駭客活動。

報導指出，在新冠肺炎大流行期間，國家贊助與犯罪駭客團體忙著獲取疫情最新研究與資訊，讓公衛組織、疫苗科學家與藥廠受到的網路攻擊激增。西方官員認為，獲取的資訊可用於牟利或勒索被害人，甚至讓外國政府因此取得抗疫的戰略優勢。俄羅斯、中國與伊朗都曾被控涉入，三國也都予以否認。