為遏止大規模失業 日相新顧問：支出40兆日圓才夠！

日本首相菅義偉的新任經濟顧問建議，現正草擬的紓困方案，規模應比市場預估值提高一倍，才能避免國內發生大規模失業和數千起自殺事件。

菅義偉的新任經濟顧問高橋洋一認為，政府須在第三輪追加預算支出40兆日圓（3,840億美元），才能遏止大規模失業和隨之而來的問題。債券交易員預估的紓困方案金額則較為溫和，預料介於10至15兆日圓。

東京嘉悅大學經濟學教授高橋洋一說：「這個金額也許使人瞠目結舌，但理論上來說，有必要這做。我們須在火勢延燒到更多房間前，先撲滅火勢。」

這項建議可能遭金融廳官員強烈反對，因他們須控管號稱已開發世界最沉重的本國公共債務負擔，即使政府已設法避免疫情升溫拖累經濟復甦。

日本已支出58兆日圓用於對抗新冠肺炎疫情，以日本經濟規模來看，這項努力已超過許多國家的抗疫支出。