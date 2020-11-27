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影／因水貂撲殺令飽受批評 丹麥總理巡視飼養場哭了

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
丹麥總理佛瑞德里克森巡視完水貂養殖場，受訪時一度哽咽落淚。路透
丹麥總理佛瑞德里克森巡視完水貂養殖場，受訪時一度哽咽落淚。路透

丹麥政府本月下令撲殺全國1700萬隻飼養水貂，以防止新冠病毒擴散，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）巡視一家因政策倒閉的水貂養殖場，在受訪時忍不住淚灑現場。

佛瑞德里克森26日來到位於丹麥西部柯丁（Kolding）附近的一家水貂養殖場，會見經營的業主父子二人後，面對媒體的提問表示：「這家兩代經營的水貂飼養場的技術純熟，他們的生計在極短時間內完全破滅。」講到激動處，佛瑞德里克森哽咽落淚表示：「他們很傷心...抱歉，對我來說也是如此。」

丹麥水貂產業為全世界最大，所產毛皮品質與價值皆高。今年新冠疫情爆發後，當局發現境內數百家水貂農場爆發新冠病毒傳播，其中更包括一種新的病毒株疑似會影響疫苗效力，政府隨即下令撲殺水貂。

丹麥4日宣布水貂撲殺令，但之後內部調查顯示決策過程有瑕疪，農業部長顏森（Mogens Jensen）上周已引咎辭職。政府坦承撲殺令沒有法源依據，讓政權陷入動搖，佛瑞德里克森也面臨反對派要求下台及國會的不信任投票。

丹麥反對派表示，在對大約1100家的水貂業主與勞工的補償計畫尚未到位之前，健康的水貂本來就不該遭到撲殺。

丹麥已提出禁令，境內直至2022年都不能飼養水貂。水貂養殖業協會主席皮德生（Tage Pedersen）表示，共計6000名工人、年出口毛皮總額達8億美元（約新台幣228億）的水貂產業「全完了」。

丹麥水貂產業為全世界最大，所產毛皮品質與價值皆高。美聯社
丹麥水貂產業為全世界最大，所產毛皮品質與價值皆高。美聯社
丹麥總理佛瑞德里克森（圖右）26日巡視位於丹麥西部柯丁附近的一家水貂養殖場。路透
丹麥總理佛瑞德里克森（圖右）26日巡視位於丹麥西部柯丁附近的一家水貂養殖場。路透

丹麥 疫情 疫苗

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