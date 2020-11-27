習近平訪韓有譜 兩國續商朝鮮核問題

中國外交部長王毅25日深夜抵達首爾，並與韓國外長康京和與韓國總統文在寅會面。韓國與中國26日同意開始著手安排中國國家主席習近平出訪韓國，並重啟閒置多時的兩韓對話。雙方也針對新冠疫情交換意見。

韓國外交部在雙方結束會面後發布聲明表示：「中韓兩國同意積極針對新冠疫情進行溝通。我們將穩定國內疫情，為習近平出訪作准備。」習近平原本預定今年初訪問韓國，但是新冠疫情讓雙方被迫延後該出訪計畫。

路透社報導，中國與身為美國盟友的韓國傳統上對彼此都存疑，但近年來，中韓兩國在經濟合作與朝鮮發展核武等議題上，找到能共同合作的空間。

路透社報導，文在寅與王毅針對朝鮮半島的議題交換意見。文在寅的辦公室在會後指出，他將繼續與中國合作，在朝鮮半島推動終止戰爭與建立長久和平。

新華社報導則引述王毅的說法，表示不管形勢如何變化，都要堅持對話解決半島問題的方向不動搖，堅持通過分階段丶同步走建立半島和平機制丶實現半島無核化的目標不動搖，堅持防止半島生戰生亂的決心不動搖。

美國總統特朗普曾在過去幾年曾試圖透過解除對朝鮮的制裁，換取朝鮮同意放棄發展核武。然而，他與朝鮮領導人金正恩的對話未有結果。

韓國外長康京和在與王毅的對話中，談到了新的美國政府這個議題。一名不願具名的韓國官員告訴路透社，康京和表示他對拜登政府的朝鮮政策有期待。

王毅在對談過程中，再次強調中國反對美國2017年在韓國安裝的導彈防御系統。韓國與美國當時都稱該防御系統是為了防範朝鮮帶來的飛彈威脅，但是中國擔憂此舉會弱化其安全利益。

中韓聯合抗疫

根據中國官媒新華社的報導，王毅在出訪中向文在寅帶來習近平的口信，表示在兩國元首戰略引領下，中韓關系克服困難，排除干擾，呈現蓬勃發展勢頭。

他說：「面對疫情，兩國率先建立雙邊聯防聯控機制，率先有效控制住疫情，率先建立『快捷通道』，為世界各國團結抗疫提供了有益經驗，樹立了合作樣板。」

王毅也承諾，中國願意繼續與韓國深化常態化疫情防控合作，推進「一帶一路」倡議與韓方國家發展戰略對接，提升雙邊自貿水平，加強科技創新合作，助力兩國經濟社會復蘇發展。

他說：「中方支持韓方舉辦年度中日韓領導人會議，願同韓方一道，在成功簽署區域全面經濟夥伴關系協定基礎上，加快推進中日韓自貿協定談判進程，促進地區經濟一體化，朝著建立亞太自貿區的方向努力。」

文在寅則說，韓國對中國的抗疫經驗有高度評價，並說希望韓國與中國在共同對抗疫情的同時，可以保持人員來往，積極開展復工復産合作，展示了兩國關系的牢固紐帶，為國際社會團結抗疫樹立了典範。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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