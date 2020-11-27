歐盟前外交官替華間諜案撤銷指控

德國聯邦檢察院撤銷了對歐盟前資深外交官薩巴蒂爾(Gerhard Sabathil)涉嫌為中國從事間諜活動的調查。針對另外兩名相關人員的調查也被撤銷。三人的代理律師高維勒（Peter Gauweiler）本周三（11月25日）宣布了這個消息。《法蘭克福匯報》報道，聯邦檢察官表示，“間諜活動”的指控沒有得到證實。

薩巴蒂爾向該媒體表示，因為調查機構公布了他的名字，因此他的個人名譽受到全球性的損害。而今他計劃進行起訴要求賠償。

薩巴蒂爾是一位經驗豐富的資深外交官，他喜歡佩戴色彩鮮豔的領結。他曾擔任歐盟駐韓國、挪威大使。2016年，他在韓國任職剛滿一年，德國當局撤銷了他的安全認證，他返回德國。

今年1月，《明鏡》報道指出，一名來自德國的前歐盟外交官以及一家德國公司兩名員工涉嫌為中國從事間諜活動。其中兩人涉嫌向中國國家安全部提供了私人和工作上的信息。第三人則僅表示有這樣的意願。《明鏡》報道還稱，警方在檢察院授權下，當日對柏林、布魯塞爾、巴登-符騰堡州和巴伐利亞州的9處地點進行了搜查。所涉及的是嫌疑人的住所和辦公室。

多家德媒報道稱，檢察官懷疑薩巴蒂爾為中國的情報機構“提供情報和招募人員”。薩巴蒂爾被懷疑將情報賣給一名叫做“Johnny”的中國間諜，後者在上海歐洲學會工作。

薩巴蒂爾一直否認指控，今年5月，他表示自己的私人和公共生活被一項技術上馬虎的調查給毀了。他說和北京的關系是干淨的，而且對方知道他對北京有多挑剔：“對中國人來說，我是一個惹人厭的強硬派”。

由於調查程序被列為 „秘密“，律師高維勒只能有限地接觸到文件和具體指控。《法蘭克福匯報》報道，薩巴蒂爾懷疑，他之所以被美國情報部門“告發”到德國安全部門，是因為華為公司是他的客戶之一。2017年，他結束在歐盟的職業生涯，進入游說公司EUTOP工作。

聯邦檢察官辦公室拒絕置評。

薩巴蒂爾2017年離開外交部門後加入EUTOP，該公司首席執行官喬斯(Klemens Joos)對撤銷調查的決定表示歡迎：“因為它證實了對

薩巴蒂爾的指控是毫無根據的。”

自2018年8月以來，薩巴蒂爾和他的家人一直被德國憲保局監聽。他認為這種干預是不恰當的，對此提出了訴訟。

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