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文在寅見王毅 稱將同中國為實現北韓完全無核化努力

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
韓國總統文在寅（右）26日在青瓦台接見來訪的大陸外長王毅。美聯社
韓國總統文在寅（右）26日在青瓦台接見來訪的大陸外長王毅。美聯社

韓國國際廣播電台報導，韓國總統文在寅26日下午在青瓦台接見到訪的中國外交部長王毅

文在寅就中國對韓半島和平進程所發揮的建設性作用以及為此所提供的合作表示感謝，稱韓國政府將同包括中國在內的國際社會一道，為在韓半島結束戰爭並實現完全的無核化作不懈努力。

文在寅對王毅訪韓表示歡迎稱，在面臨新冠疫情危機的艱難情況下，兩國依然保持高級別交流，我對此感到很高興。這顯示出牢固的韓中友好合作關係。文在寅還請王毅向中國國家主席習近平轉達溫暖的問候。

王毅向文在寅轉達了習近平主席和中國國務院總理李克強的問候，並稱文在寅總統就任後，在兩國首腦的關注下，兩國克服各種困難，繼續發展雙邊關係。王毅稱，新冠疫情暴發以來，兩國作為友好鄰居互相支持並加強友好合作關係。兩國守護兩國國民的健康與安全，並為實現兩國經濟生產正常化共同作出努力。

王毅稱，習近平主席十分重視與文在寅總統的友誼和相互信任，並特意委託他向文在寅轉達口信。

文在寅 王毅 習近平 南韓 北韓

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