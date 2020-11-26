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長年遭以色列封鎖 巴勒斯坦貧民激增

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
由於以色列長期封鎖加薩一帶，使得多達100萬名巴勒斯坦人陷入貧窮。（Photo from路透社）
由於以色列長期封鎖加薩一帶，使得多達100萬名巴勒斯坦人陷入貧窮。（Photo from路透社）

以色列持續封鎖加薩走廊，導致被夾在中間的巴勒斯坦貧窮人口劇增。根據聯合國最新報告顯示，以色列對加薩走廊的封鎖，導致巴勒斯坦損失超過160億美金，並在短短10年內，境內超過100萬人陷入貧窮。聯合國呼籲，以色列應儘速解除對巴勒斯坦的封鎖，否則巴勒斯坦的經濟活動將全面崩潰。

百萬人在貧窮線以下

半島電視台報導，聯合國貿易和發展會議於25日發布的報告中，顯示因為以色列長期封鎖加薩走廊，導致被圍困的巴勒斯坦和周邊地帶經濟活動幾乎崩潰，貧困率達到56%，10年約增加了100萬人生活在貧窮線以下。

聯合國呼籲，以色列應立即停止對加薩走廊的封鎖和圍困，負責向巴勒斯坦人民提供人道協助的調查員馬哈茂德．埃爾哈菲夫表示，如果繼續封鎖下去，狀況會變得更糟，會有更多無辜的人民受牽連，「應該立即解除將200萬巴勒斯坦人民封鎖在加薩走廊的不公正行為，要讓他們自由貿易，與外界有經濟往來，並讓他們和外界的家屬重新建立聯繫。」

經濟停擺、物資匱乏

巴斯基坦電台報導，自2007年以來，加薩一帶約365平方公里領地內的人民都被限制了行動，陸海空三方運輸都無法使用，貨物入境減少到最低限度，進出口貿易更是全面停擺，且當地人民能夠獲得的乾淨水源非常有限，甚至沒有穩定的供電和污水處理系統。

貿易發展會議、全球化與發展戰略司司長理查德．科祖爾-賴特表示，除非加薩地帶的巴勒斯坦人民能夠與外界重新接觸，否則不只是發展停滯，人民也活不下去，「在21世紀還有多達200萬人生活在封鎖下，讓人難以置信。」

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巴勒斯坦 以色列

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