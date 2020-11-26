說到做到！巴基斯坦總理批准新法 性侵犯將化學去勢
巴基斯坦9月發生一位法籍女子報案稱她在孩子面前遭到集體性侵，總理伊姆蘭．汗（Imran Khan）當時就表示，應該把惡性重大的性侵犯閹了，讓這些人再也不能做壞事。近日他兌現承諾，批准可將性侵犯化學去勢的新法。
當地媒體報導，巴國內閣24日開會通過法務部提交的反性侵法令草案，伊姆蘭．汗還裁示，條文要清楚明白，還會嚴格執行，「我們必須確保國民有個安全的環境」。
巴基斯坦政府未正式公告條文，但一位公開支持盡快審議通過立法的參議員透露，新法包括「嚴懲虐待孩童與婦女的禽獸、特別執法與快速處理、保護被害人與證人、性侵犯資料庫與快速調查等」，法案還將提升女性在執行警務的角色，要讓受害人報案時不用擔心害怕。
消息人士指出，部分部長在會中建議，將性侵犯公開處絞刑，伊姆蘭．汗總理則說，化學去勢是個開始。
每日郵報指出，巴基斯坦性別歧視無處不在，婦女常被性騷擾或受到暴力對待，每年近1千人因被控違反保守伊斯蘭教條，不幸淪為「榮譽殺人」的受害者，性侵事件更自2018年起增加。
儘管巴國性侵犯依法會被判有期徒刑10至25年或死刑，集體性侵犯則會被判無期徒刑或死刑，但是官方調查與起訴普遍成效不彰，受害女性通常也不願出面，害怕被汙名化或受警方迫害。
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