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比爾蓋茲開Podcast談貧富不均：紓困、教育都無法讓窮人翻身，除非這樣做……

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
比爾蓋茲。路透
比爾蓋茲。路透

這幾年，全球貧富差距擴大的問題，引起全球各國高度重視。到底問題出在哪？又該如何解決？微軟創辦人比爾蓋茲近來加入Podcast行列，這次要用大數據來談貧富不均。

微軟創辦人比爾蓋茲，對貧富不均議題相當有感，他個人的基金會，更長期贊助貧窮問題的研究。在他新開的Podcast節目「Ask Big Questions」，本週比爾蓋茲便和哈佛大學教授拉吉．切堤（Raj Chetty），一起揭露大數據研究貧富不均的最新發現。

據資料顯示，政府花再多錢提供各種福利紓困窮人，或讓每個人都上得了大學，都沒啥幫助。但窮人仍有翻身的可能，關鍵是他是否能夠住在擁有「向上流動」機會的社區。

比爾蓋茲指出，現今大數據的運用，其實已非常先進，能夠代替政府當最好的慧眼，仔細地看一個社會的發展。而這個大數據研究計畫，主要是由哈佛經濟學教授切堤領導完成。

大數據發現：原來孟母三遷有道理！

他運用政府提供的各類「去識別化」的普查資料，仔細追蹤美國許多社區發現，你並不需要有個富爸爸，才可能讓自己長大後收入提升，只要住到對的社區就可以。

為什麼？首先，根據切堤的數據分析與在西雅圖的實驗顯示，如果把原來在發展落後社區居住的貧困家庭小孩，移居到相對好的社區，終生收入會比原來多出20萬美元，相當於600萬台幣！主要原因是可以脫離原來社區的負面影響。看來，中國古代的孟母三遷確實有其道理。

反觀美國政府現有提供給貧困家庭的各種福利、國宅計畫，效果不佳。因為，根據大數據顯示，若沒有讓這些拿到補助的貧困家庭，同時脫離原來社區，最後仍然一生低收入到老，無法翻身。

第二點，大數據也顯示，治安夠好的社區，也決定了這裡人往後的收入表現。切堤研究了美國洛杉磯距離很近的兩個社區，結果發現，其中一個社區瓦茲（Watts），當地低收入家庭出身的人，有高達45％的機率會入獄，同時他們大多從高中輟學；不過幾哩外的另一個社區康普頓（Compton），則只有6.5％的機率會入獄。

雖然這兩個社區都是屬於貧困的地方，由於康普頓的社區，有相對好的治安、孩子比較不會受幫派影響，可以完成高中學業，也較少入獄。結果，兩個社區民眾後來的收入表現就有明顯不同。

想翻身，教育很重要，但不一定要上大學

比爾蓋茲則從這些大數據研究結果中，特別看出教育這個關鍵因素。

他指出，小孩要能完成高中學業，才能擁有向上流動的機會。這不能光靠孩子自己，還需要整個社區促成。包括：治安良好、有夠好的學校與老師、社區裡也有提供基本的工作機會，讓大人不會只顧著溫飽出外奔波，沒時間參與小孩的教育等，都很重要。

這些都是擁有向上流動機會社區的關鍵特質，倒不需要非得住在比佛利山等「天龍國」社區才行。

但是，是否需要這些窮困社區的人也有能力上大學，才能提升收入？就沒有在研究中反映出來。

比爾蓋茲以他個人多年贊助教育改善的經驗認為，基礎教育已經很夠用。他相當反對美國像北歐一樣，人人都可以免費上大學，念哈佛應該是給有能力負擔的人去就好。與其浪費政府預算在那裡，不如回頭把基礎教育體系內的老師培訓好、找來最懂得教孩子的人才，才是提升每個人能力的最好方式。

從這些研究看來，現在各國政府在疫情中大力紓困，最後可能仍解決不了擴大中的貧富差距問題。

比爾蓋茲也相當憂心，現在美國窮人無法取得好的醫療，是讓疫情死亡率高居不下的主因。他大力疾呼，美國政府的濟貧措施相當失敗！不要再亂丟福利了，社區發展、基礎教育與人人都能享受到的醫療，才是重點。

（作者／林士蕙 本文出自2020.11.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

哈佛大學 比爾蓋茲 大學教授 疫情

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