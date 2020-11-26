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英財相：英將陷入300年來最嚴重衰退 恐有260萬人失業

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）警告，英國將遭遇300多年來最嚴重的衰退，明年失業率預計最高達7.5%。歐新社
英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）警告，英國將遭遇300多年來最嚴重的衰退，明年失業率預計最高達7.5%。歐新社

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在宣布政府支出計畫的同時警告，由於新冠疫情，英國將遭遇300多年來最嚴重的衰退，預計明年失業率最高將達7.5%，大約是260萬人失業。

蘇納克宣布了價值270億英鎊（約台幣1.065兆元）的新基建項目以增加就業機會，並調高最低工資到每小時8.91英鎊（約台幣351.41元），但對難以「合理化」政策削減經費，例如公共部門加薪和海外援助。

英國今年的經濟預估會萎縮11.3%，是逾3個世紀以來最大降幅。失業率估計明年第2季達到峰值7.5%，失業人數約260萬，此後逐步下滑。

英國今年預計將借入3,940億英鎊貸款，相當於國內生產毛額（GDP）的19%，為和平時期最高紀錄。

失業 英國 疫情

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