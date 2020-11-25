教宗聲援維吾爾人 中國：說法毫無事實依據

(德國之聲中文網) 在傳出教宗方濟各於新書中以「被迫害的族群」來形容新疆維吾爾人後，中國外交部24日在例行記者會上批評教宗的說法。根據美聯社的報導，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，教宗的說法毫無事實根據。趙立堅說：「中國所有民族的人都享有生存丶發展與自由信仰宗教的權利。」

雖然央視報導趙立堅在中國外交部的例行記者會上做出回應，但中國外交部官網的發言人表態處，卻沒有將這段發言納入24日的紀錄中。美聯社報導指出，趙立堅在回應時也未提及新疆的再教育營。

此前，多國政府與人權組織都形容中國政府意圖透過再教育營迫使新疆的少數民族穆斯林拋棄他們的宗教與文化遺產，並強迫他們宣示效忠中國共產黨與中國國家領導人習近平。中國將這些再教育營稱為職業教育培訓中心，並強調這些設施是為了教化受到恐怖主義與宗教極端主義影響的人。

教宗方濟各在他預計12月1日上市的新書當中，將「可憐的維吾爾人」列為其中一個因宗教信仰遭迫害的民族。路透社報導指出，這是媒體揭露中國政府大規模關押與迫害維吾爾人以來，教宗首次公開評論這個議題。

教宗在新書《讓我們夢想》(Let Us Dream)中寫道，我們必須從社會邊緣去看待這個世界，這其中包含社會上「充滿罪與痛苦的地方丶充滿遭排擠與受折磨的地方還有充滿疾病與孤寂的地方。」

教宗也寫道：「在那些受折磨的地方，我時常想起那些受迫害的人們：羅興亞人（Rohingya）丶可憐的維吾爾族人（poor Uighurs）丶受伊斯蘭國虐待的亞茲迪教派（Yazidi）信徒丶在埃及與巴基斯坦教堂中被炸彈殺害的基督教徒。」

此前，教宗不願批評中國迫害少數族群宗教信徒的作法，這也讓特朗普政府與人權組織十分不滿。上個月，梵蒂岡與中國續簽了《中梵協議》，讓中國政府擁有提名主教的權力。教宗在過程中也十分小心，盡量不去說或做任何會冒犯到中國政府的事。

教宗選擇在新書中為維吾爾人發聲也引起國際媒體關注。路透社在報導中指出，中國政府一向都否認外界針對新疆再教育營做出的指控，而中國外交部也多次形容這些指控是謊言。部分評論家認為，教宗之前避談維吾爾人的議題，是為了不要影響到10月所續簽的《中梵協議》。

楊威廉/張慈 (美聯社、路透社)

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