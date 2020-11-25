快訊

開獎啦！9-10月統一發票千萬特別獎獎號為「42024723」

彰化達德商工打流感疫苗12人不適出現手抖、發燒 4人住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教宗聲援維吾爾人 中國：說法毫無事實依據

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 在傳出教宗方濟各於新書中以「被迫害的族群」來形容新疆維吾爾人後，中國外交部24日在例行記者會上批評教宗的說法。根據美聯社的報導，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，教宗的說法毫無事實根據。趙立堅說：「中國所有民族的人都享有生存丶發展與自由信仰宗教的權利。」

雖然央視報導趙立堅在中國外交部的例行記者會上做出回應，但中國外交部官網的發言人表態處，卻沒有將這段發言納入24日的紀錄中。美聯社報導指出，趙立堅在回應時也未提及新疆的再教育營。

此前，多國政府與人權組織都形容中國政府意圖透過再教育營迫使新疆的少數民族穆斯林拋棄他們的宗教與文化遺產，並強迫他們宣示效忠中國共產黨與中國國家領導人習近平。中國將這些再教育營稱為職業教育培訓中心，並強調這些設施是為了教化受到恐怖主義與宗教極端主義影響的人。

教宗方濟各在他預計12月1日上市的新書當中，將「可憐的維吾爾人」列為其中一個因宗教信仰遭迫害的民族。路透社報導指出，這是媒體揭露中國政府大規模關押與迫害維吾爾人以來，教宗首次公開評論這個議題。

教宗在新書《讓我們夢想》(Let Us Dream)中寫道，我們必須從社會邊緣去看待這個世界，這其中包含社會上「充滿罪與痛苦的地方丶充滿遭排擠與受折磨的地方還有充滿疾病與孤寂的地方。」

教宗也寫道：「在那些受折磨的地方，我時常想起那些受迫害的人們：羅興亞人（Rohingya）丶可憐的維吾爾族人（poor Uighurs）丶受伊斯蘭國虐待的亞茲迪教派（Yazidi）信徒丶在埃及與巴基斯坦教堂中被炸彈殺害的基督教徒。」

此前，教宗不願批評中國迫害少數族群宗教信徒的作法，這也讓特朗普政府與人權組織十分不滿。上個月，梵蒂岡與中國續簽了《中梵協議》，讓中國政府擁有提名主教的權力。教宗在過程中也十分小心，盡量不去說或做任何會冒犯到中國政府的事。

教宗選擇在新書中為維吾爾人發聲也引起國際媒體關注。路透社在報導中指出，中國政府一向都否認外界針對新疆再教育營做出的指控，而中國外交部也多次形容這些指控是謊言。部分評論家認為，教宗之前避談維吾爾人的議題，是為了不要影響到10月所續簽的《中梵協議》。

楊威廉/張慈 (美聯社、路透社)

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

守護生理期！蘇格蘭通過世界第一的「月經用品免費供應法」

「月經不該成為經濟的束縛！」蘇格蘭議會24日以「全票通過」的壓倒性票數，正式通過了全球首創的〈生理期用品免費供應蘇格蘭法〉。自新年度開始，從小學至大學，蘇格蘭的各級教育機構與公家機關建築物，都必須供應「免費且足夠」的衛生棉、棉條與月亮杯...等生理期用品。相關政策不僅是「全球第一」，更是為緩解並消弭因經濟困頓、階級弱勢與性別歧視造成的惡性循環。根據統計，英國女性平均每個月都至少得提撥13英鎊以上的資源來採購生理用品；但超過20%的蘇格蘭女性，人生中都曾遭遇「月經貧困」（period poverty）——也就是因為貧窮，導致變相犧牲、或排擠家中女性生理期資源的不公義問題。

教宗聲援維吾爾人 中國：說法毫無事實依據

在傳出教宗方濟各於新書中以「被迫害的族群」來形容新疆維吾爾人後，中國外交部24日在例行記者會上批評教宗的說法。根據美聯社的報導，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上稱，教宗的說法毫無事實根據。趙立堅說：「中國所有民族的人都享有生存丶發展與自由信仰宗教的權利。」

泰政府動用王室法 逮捕學運抗議領袖

泰國政府近日宣佈將以褻瀆王室罪處罰領導抗議的學生領袖。泰國法律原本就有規定民眾不得冒犯王室，但上次使用王室法是在2018年，此次，泰國總理巴育在抗議持續無法消停下，決定動用相關法律，學生恐面臨最高15年的牢獄之災。泰國在9月陸續爆發抗議，要求王室改革、總理下台

衣索比亞的千里親子亡命：提格雷戰爭延燒的婦孺難民危機

「我一直走、一直走....走到我的雙腳受傷流血為止。」衣索比亞和提格雷內戰自11月4日爆發，隨著武裝衝突加劇，超過2萬7千名難民逃亡到蘇丹邊境的難民營。當中，約一半的難民是女性和孩童，許多人在逃亡之際已經來不及攜帶任何隨身物品，且在長途跋涉後精疲力盡，疲憊不堪。聯合國警告，持續的內戰可能會導致20萬人在未來幾個月內湧入蘇丹邊境。而在現有情況下，當地急需食物、庇護所和藥物。

自作自受的歐美棄兵？英國「歐美邊緣人」與回不去的大西洋同盟

美國聯邦總務署（GSA）在23日致函拜登，啟動政權交接程序，實質上已經承認了拜登的勝利。回顧民粹主義總統川普的敗選，最大的輸家並非在遠東鼓譟的華人信徒，而是一直以為可以在脫歐之後回歸英美「特殊關係」庇蔭的「小英格蘭人」們。英國的戰後國際政經地位，重要性很大程度在於它曾經是鏈接大西洋兩端歐美的樞紐位置。而脫歐本身，就是壓垮此一樞紐角色的最後一根稻草。

王毅訪日：11月恢復商務人士往來

中國外長王毅對東京進行為期兩天的訪問。周二（11月24日），他與日本外相茂木敏充就海事緊張關系、貿易和疫情應對舉行了磋商。 周三，王毅將禮節性拜會首相菅義偉。路透社評述說，菅義偉迄今尋求在日本對

梵中關係震撼彈！教宗首聲援「可憐的維吾爾族人」 陸批沒依據

羅馬天主教教宗方濟各首度公開為遭中共政權迫害的新疆維吾爾族人發聲，教宗在十二月即將上市的新書中表示，他時常想到被迫害的族...

疫苗捷報振奮航空業！澳航開第一槍規定搭機前須打疫苗

新冠疫苗研發近來連傳捷報，國際航空業已提早為航空交通復甦做準備。澳洲航空執行長喬伊斯24日表示，未來疫苗廣泛上市後，澳航...

日中外長會談 兩國同意繼續溝通東海議題

日本外務大臣茂木敏充在與中國外長王毅會面後表示，兩國今天同意繼續就雙方有爭議的東海相關議題進行溝通

日本擬於武漢設領事館 預計2年內完成

日本政府正式啟動在湖北省武漢市開設領事館的準備工作，領事館預計在2年內開設。

俄國控美驅逐艦馬侃號闖入領海 警告後驅離

俄羅斯國防部今天表示，俄國軍艦發現美國海軍飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）在日本海（Sea of ...

南非駐處響應國際終止婦女受暴日 捐贈婦團手機

中華民國駐南非代表處代理代表賀忠義為響應25日「國際終止婦女受暴日」，於21日捐贈一批智慧型手機給知名非營利組織「南非婦...

熱門新聞

堆高機壓爛下半身…與女友生死道別6次 他扭轉醫生預言活下來

文盲男瞞妻「假裝識字」半年被揭發 一封情書讓全日本淚崩

澳洲養殖魚場大火 五萬隻鮭魚脫逃、恐活不了太久

美國政局趨穩 道瓊指數歷來首度漲破30,000點

美股道瓊早盤漲300點 川普政府將啟動政權交接程序

美國史上最高票！拜登大選創紀錄贏得8000多萬票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。