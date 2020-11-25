泰政府動用王室法 逮捕學運抗議領袖

泰國政府近日宣佈將以褻瀆王室罪處罰領導抗議的學生領袖。泰國法律原本就有規定民眾不得冒犯王室，但上次使用王室法是在2018年，此次，泰國總理巴育在抗議持續無法消停下，決定動用相關法律，學生恐面臨最高15年的牢獄之災。泰國在9月陸續爆發抗議，要求王室改革、總理下台。

動用褻瀆王室罪

根據《英國廣播電台》報導，泰國的示威自從年初新興政黨遭到違法解散後，便持續爆發抗爭，到了9、10月抗爭加劇至今，泰國總理巴育決定以褻瀆王室罪的法律起訴主要帶領抗議學生與人權領袖，這也是泰國自2年前動用相關法律後，再次出現因褻瀆王室遭判刑的民眾。

但學生領袖之一、22歲的查威克表示他無所畏懼，外界預期知名的人權律師阿農等人也將會收到相關指控而出庭應訊。泰國的褻瀆王室罪是全世界對王室保護最嚴格的法律，違者最高將處以15年的徒刑，雖然根據泰國政府說法，在泰王瓦吉拉隆功的要求下，不要過度使用褻瀆王室罪。

王室奢靡、干政

《路透社》提到，因此外界認為，泰國政府與王室也開始收緊了言論自由的尺度。由於瓦吉拉隆功的生活奢靡、喜好女色，加上長期旅居在德國，疫情期間更完全在德國巴拉利亞的莊園「遙控」施政，因此引發民眾不滿，要求王室改革，還有由王室默許政變的總理巴育下台。

且瓦吉拉隆功上台後，比起父親蒲美蓬更加直接干涉泰國政治，即使泰國憲法規定王室需要超越政治，但他還是多次透過泰國國會修憲，擴大王室的權力。泰國原定於3月將進行大選，但新興政黨「未來前進黨」在2月遭到憲法法庭解散，因此爆發抗爭至今，規模逐漸擴大至萬人以上。

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