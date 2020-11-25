王毅訪日：11月恢復商務人士往來

中國外長王毅對東京進行為期兩天的訪問。周二（11月24日），他與日本外相茂木敏充就海事緊張關系、貿易和疫情應對舉行了磋商。

周三，王毅將禮節性拜會首相菅義偉。路透社評述說，菅義偉迄今尋求在日本對中國的深刻經濟依賴與包括島嶼爭議在內的安全憂慮之間達到平衡。

與日本的盟友美國不同，菅義偉不使用強硬的對華辭令，而是采取加深與澳大利亞關系、首次海外出訪選擇越南和印尼，來抗衡北京的影響力。

茂木敏充與王毅會談後在新聞簡報會上表示：“互動、直接對話是重要的。我希望這一協議有助於為日中經濟注入活力，並促進相互理解。”

他所指的是恢復商務人士往來的機制。

東海爭議

日本政府對中國海警船只進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊海域表示不滿。茂木敏充呼籲中國采取“向前看的立場”，並表示他會繼續與中國溝通。

王毅則堅持北京的立場，稱中國當然會捍衛自己的國家主權；“通過雙方的共同努力，我們希望東海稱為和平、友誼、合作之海”。他提到，兩國計劃下月舉行工作層級的海事談判。

日本外務省一名官員稱，二人還確認，就兩國國防部門之間設立一條熱線取得了進展。

2018年，中日開始實施海空溝通機制，以避免擦槍走火，不過該機制的一個核心元素——一條軍事熱線尚未設立起來。

日本外務省這名官員還表示，會談中，茂木敏充也就香港形勢發展表示關切。對北京來說，這是一個政治敏感議題。

作為日本最大的貿易伙伴，中國本月簽署了RCEP協定，其余14個簽字的經濟體中包括美國的盟友日本和韓國，但美國不在其內。

這是中國首個多邊貿易協定，是中日之間的首個雙邊降低關稅協定，也是中日韓首次在同一個自貿區內。

王毅周二表示，中日同意推進中日韓三國間的自貿協定談判。訪日結束後，王毅將前往韓國。

松蔭大學國際關系副教授高橋敏哉認為，王毅此次訪日確認了兩國的經濟伙伴關系，但在領土爭議上仍缺乏進展。他向路透社分析說：“此次雙邊對話中，能夠稱為’進展’的，只有日中商務往來的放寬。”

另據日本共同社報道，關於日中之間懸而未決的中國國家主席習近平作為國賓訪日問題，兩國外長似乎以平息新冠疫情為優先，未作為會談議題。

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