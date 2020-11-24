疑駕駛兵操作不當 以色列主戰車開上拖車後暴衝翻覆

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
以色列國防軍一輛梅卡瓦主力戰車22日下午開上運輸用拖車後，不只沒有減速，甚至還加速往前，接著就衝出車外翻覆。畫面翻攝：YouTube/YouTube Israel
以色列國防軍一輛梅卡瓦主力戰車22日下午開上運輸用拖車後，不只沒有減速，甚至還加速往前，接著就衝出車外翻覆。畫面翻攝：YouTube/YouTube Israel

以色列國防軍22日下午發生一輛梅卡瓦主力戰車（Merkava）開上運輸用拖車，隨後卻發生暴衝車外翻覆的事故，所幸最後僅駕駛兵身受輕傷，整個過程也都被人拍下上傳社群媒體

此事發生在以國東部約旦河谷（Jordan Valley）一處軍事基地附近，從目擊者拍攝畫面可見一人站在拖車上，用手勢引導梅卡瓦戰車往前，據指還錄到一人有些擔心地表示，「拍攝戰車爬坡，你根本不知道…我希望一切順利。」

影像隨後可見，駕駛兵將戰車開上拖車後，不只沒有減速，甚至還加速往前。從另一個角度畫面則看到，戰車壓過拖車上的車擋後直接衝出車外，朝著拖車左側翻覆，緊接著就被引擎排出的一陣灰白色廢氣給包圍。現場可清楚聽到翻覆戰車的引擎仍在運轉，同時猛噴著白色的煙霧，其他士兵則趕緊上前，設法協助同袍脫困。

以國當地媒體報導，指揮官已指示戰鬥車輛轉進全部暫停。初步調查顯示，駕駛兵將戰車開上拖車的速度太快，也沒有取好角度，才導致戰車的暴衝翻覆。

第一角度連結：https://youtu.be/Br8QQEjsQlw

第二角度連結：https://twitter.com/ChayelGrunwald/status/1330556489921146886?s=20

以色列國防軍一輛梅卡瓦主力戰車22日下午開上拖車後，不只似乎無法減速，甚至加速往前，壓過車擋後直接衝出車外，朝著拖車左側翻覆。畫面翻攝：Twitter/ChayelGrunwald
以色列國防軍一輛梅卡瓦主力戰車22日下午開上拖車後，不只似乎無法減速，甚至加速往前，壓過車擋後直接衝出車外，朝著拖車左側翻覆。畫面翻攝：Twitter/ChayelGrunwald

事故 約旦 社群媒體

延伸閱讀

美促以阿建交 沙國風向悄變

傳以國總理密訪沙國 與王儲會談

以色列總理首度訪沙烏地 與王儲及龐培歐密談

遭哈瑪斯火箭攻擊 以色列空襲回敬

相關新聞

梵中關係震撼彈 教宗首度公開聲援新疆維吾爾人

教宗方濟各首度公開為遭中共政權迫害的新疆維吾爾族人發聲，教宗在12月即將上市的新書中表示，他時常想到被迫害的族群，像「洛...

疑駕駛兵操作不當 以色列主戰車開上拖車後暴衝翻覆

以色列國防軍22日下午發生一輛梅卡瓦主力戰車（Merkava）開上運輸用拖車，隨後卻發生暴衝車外翻覆的事故，所幸最後僅駕...

澳航：國際旅客搭機前 將須施打COVID-19疫苗

澳洲航空公司（Qantas）未來將要求國際旅客在搭機之前，須注射2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並指這項要...

中國連夜撤僑：投降或決戰？衣索比亞「提格雷戰爭」最後通牒72小時 2020/11/2

「逃命或者投降，你們自求多福。」衣索比亞爆發的種族內戰「提格雷戰爭」，發動圍城總攻勢的聯邦軍正式下達了最後通牒。由衣索比亞總理、同時也是去年諾貝爾和平獎得主阿比（Abiy Ahmed）所統御的十數萬聯邦軍，一路往北方提格雷州的首府默克萊挺進；然而戰事引發的難民人道危機，也讓衣索比亞面臨國際輿論的壓力，總理阿比在各方壓力影響之下，22日向提格雷人民解放陣線（TPLF）下達「72小時內投降」的最後通牒，要求TPLF盡早認清無路可退的事實、即刻投降認輸，否則將以重兵與戰車包圍默克萊，「屆時戰爭將不再留情！」面對衣索比亞的圍城喊話，TPLF仍未示弱，堅持會繼續展開戰鬥。

澳洲發聲利益應受尊重 美中不應迫使他國「選邊站」

澳洲總理莫里森周一（23日）說，美國與中國大陸競爭日益激烈，迫使其他國家需要「選邊站」而損及自身的利益；他呼籲這兩大超級...

歐盟2主席與拜登通話 邀2021訪歐出席峰會

歐洲聯盟2位主席今晚與美國民主黨籍總統當選人拜登通話，認為歐美跨大西洋夥伴關係將有新起點，並邀請拜登2021年赴布魯塞爾...

美促以阿建交 沙國風向悄變

外傳以色列總理內唐亞胡廿二日搭機密訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德、美國國務卿龐培歐會談。紐約時報報導，以、沙、美三國...

傳以國總理密訪沙國 與王儲會談

以色列媒體報導，以國總理內唐亞胡廿二日搭機密訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德、美國國務卿龐培歐會談。不過，沙國外長費瑟...

沒永遠敵人！阿拉伯世界最大咖 對世仇以色列和顏悅色

外傳以色列總理內唐亞胡22日搭機密訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德、美國國務卿龐培歐會談。紐約時報報導，以、沙、美三國...

衣索比亞叛軍破壞基礎建設和機場 政府軍仍挺進

衣索比亞北方叛軍在與政府軍持續近20天的戰鬥中已顯疲態，轉而開始大量破壞基礎建設與艾克穆機場（Axum Airport）...

鉅額預算案引發眾怒 瓜地馬拉民眾示威要總統下台

瓜地馬拉國會通過的預算案引爆民怨，數以百計民眾連續第2天走上街頭抗議，要求總統賈麥岱（Alejandro Giammat...

以色列總理首度訪沙烏地 與王儲及龐培歐密談

以色列媒體報導，總理內唐亞胡昨天首度前往沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼以及美國國務卿龐培歐密談。以國內閣部長已...

熱門新聞

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

美國總務署通知拜登：川普政府同意啟動政權交接

「連川普都覺得她太瘋狂了」…川普陣營切割律師鮑威爾

「嬤孫戀」62歲嬤嫁26歲小鮮肉po照曝近況 網讚：變超正的！

冰桶挑戰共同發起人死於漸凍症 享年37歲

星巴克店員留下「秘密訊息」示愛 她羞回：我老公在旁邊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。