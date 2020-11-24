疑駕駛兵操作不當 以色列主戰車開上拖車後暴衝翻覆

以色列國防軍22日下午發生一輛梅卡瓦主力戰車（Merkava）開上運輸用拖車，隨後卻發生暴衝車外翻覆的事故，所幸最後僅駕駛兵身受輕傷，整個過程也都被人拍下上傳社群媒體。

此事發生在以國東部約旦河谷（Jordan Valley）一處軍事基地附近，從目擊者拍攝畫面可見一人站在拖車上，用手勢引導梅卡瓦戰車往前，據指還錄到一人有些擔心地表示，「拍攝戰車爬坡，你根本不知道…我希望一切順利。」

影像隨後可見，駕駛兵將戰車開上拖車後，不只沒有減速，甚至還加速往前。從另一個角度畫面則看到，戰車壓過拖車上的車擋後直接衝出車外，朝著拖車左側翻覆，緊接著就被引擎排出的一陣灰白色廢氣給包圍。現場可清楚聽到翻覆戰車的引擎仍在運轉，同時猛噴著白色的煙霧，其他士兵則趕緊上前，設法協助同袍脫困。

以國當地媒體報導，指揮官已指示戰鬥車輛轉進全部暫停。初步調查顯示，駕駛兵將戰車開上拖車的速度太快，也沒有取好角度，才導致戰車的暴衝翻覆。

第一角度連結：https://youtu.be/Br8QQEjsQlw