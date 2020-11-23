沒永遠敵人！阿拉伯世界最大咖 對世仇以色列和顏悅色

外傳以色列總理內唐亞胡22日搭機密訪沙烏地阿拉伯，與沙國王儲穆罕默德、美國國務卿龐培歐會談。紐約時報報導，以、沙、美三國各有盤算。

沙國並未與以色列建交，沙國官方曾說，在以色列與巴勒斯坦衝突解決之前，不會與以色列建立關係。沙國在2002年「阿拉伯和平倡議」中說，只有在巴勒斯坦建國之後，阿拉伯國家才會與以色列建交。

不過，近年來，沙國談到以色列時的語調逐漸改變。

穆罕默德曾說，以色列和巴勒斯坦都有權擁有土地，而且以色列與阿拉伯國家有共同的經濟和安全利益，具體而言是指都對伊朗有敵意。

沙國媒體近來開始報導以色列文化和政局。沙國一個衛星頻道上月播出前情報首長與前駐美大使班達爾親王的專訪，班達爾在其中嚴詞批評巴勒斯坦高層。

以色列官員透露，川普政府促成以色列與阿聯、巴林和蘇丹建交，沙國有功勞。沙國上月以因應阿聯請求為由開放領空，讓進出以色列的商業航班通過。多數阿拉伯國家不准進出以色列的航班飛過其領空，以示同仇敵愾。

以色列官員透露，最近幾周，美國和以色列官員注意到，沙國王室對以色列態度轉變，可能有意朝著與以色列建交邁進，因為阿聯、巴林和蘇丹與以色列建交後，都沒有爆發大規模示威。

沙國疑慮的是，在川普即將卸任之際推動與以色列建交，是否會影響沙國與美國總統當選人拜登政府的關係。

拜登競選時對沙國態度強硬，曾宣告上任後將停止支持沙國介入葉門內戰，制裁沙國侵犯人權的舉動並排斥沙國。

拜登宣布勝選後，還未詳細說明對沙國的政策，不過分析家認為，他很可能得在穩定油價和遏制伊朗等方面與沙國合作。

拜登很可能樂見沙國與以色列和解，不過目前不清楚拜登政府是會單純推動以沙和解，還是以和解可能性為談判籌碼，推動以色列巴勒斯坦和談。

沙國介入葉門內戰，鎮壓異議人士，並在2018年殺害異議記者哈紹吉。與以色列建交能改善穆罕默德在華府的形象。

對內唐亞胡來說，媒體鋪天蓋地報導可能與沙國建交，成功轉移了民眾對他貪腐醜聞的注意力。