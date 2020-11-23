總理成軍方魁儡？ 巴基斯坦大規模示威

巴基斯坦近日爆發對現任總理伊姆蘭施政不滿的抗議，相關人士還宣稱伊姆蘭2018年之所以能上台是因為軍方的支持，但伊姆蘭對此堅決否認。除了反對派發動民眾抗議以外，巴國前總理夏立夫也公開譴責軍方領導人對巴國政經干涉過多，引發外界關注夏立夫的勢力是否將東山再起。

反對派控軍隊干政

根據《英國廣播公司》報導，反對派「巴基斯坦民主行動（PDM）」近日持續鼓勵民眾上街，指控伊姆蘭是藉由軍方的支持才能在2018年的議會大選中獲勝，但伊姆蘭否認相關指控，並反駁這是反對派對他的抹黑。

在前總理夏立夫因為遭彈劾而下台後，具有國家英雄、良好形象（曾帶領國家隊贏得1992年的板球世界盃、知名運動員）的伊姆蘭在當時反貪腐的風潮下上台。

另外，引人注目的是先前沉寂的夏立夫近日卻屢屢發言，直批巴國軍方領導人過度干涉巴基斯坦的政治與經濟局勢。他直接點名巴國軍方2個主要領導人是在背後興風作浪的主謀，但軍方隨即否認他的指控。外媒分析，夏立夫想重返巴國政壇的野心，逐漸顯露。

前總理發言惹議

另外，夏立夫的姪子在10月一場大規模造勢舉辦完後，便隨機在睡夢中遭到警方逮捕，這也讓民眾對於現任政府的不信任感增加。獨立後的巴基斯坦，軍方在政治一直扮演重要角色，該國於1958－1971年，1977－1988年及1999至2008年長期實行軍政府統治。

即使在文人執政的時期，政府的不穩定和貪腐問題也一直是國內的政治焦點。2008年軍人總統穆夏拉夫遭到政變推翻後，巴國便維持文人政府至今，而此波抗議目前規模擴及4個省，是否會擴大為政變或是政治運動，外界仍在持續觀望。

【更多精采內容，詳見 】