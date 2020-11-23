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槍林彈雨中投票 內戰影響布吉納法索大選

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
布吉納法索民眾面對內戰，還是照常舉行大選。（Photo by Alex Lee on Wikimedia under C.C 2.0）
布吉納法索民眾面對內戰，還是照常舉行大選。（Photo by Alex Lee on Wikimedia under C.C 2.0）

雖然布吉納法索境內有基地組織作亂，但該國政府還是完成今年大選，並靜待投票結果出爐。現任總統卡波雷要挑戰連任，他面對的是支持前總統龔保雷的候選人康貝哥，除了2人之外，還有12組人馬競選總統。目前大多區域可順利投票，但有2成選民因為戰亂而無法出門投票。

軍閥威脅不能投票

根據《半島電視台》報導，布吉納法索近日在疫情與內戰的壓力下完成了大選，目前結果尚未明朗，雖然外界預料現任總統卡波雷將拿下第1高票，但布國總統選舉是2輪制，如果第1輪沒有獲得51%的選票就必須再投一次，因此反對派也希望在選舉中爭取選票，將選舉拖到第2輪。

在都市區的投票狀況大致順利，卡波雷在首都瓦加杜古投完票時表示，他鼓勵民眾出門投票，這展現布吉納法索的民主、發展與和平。不過該國動盪的東部地區很多民眾無法投票，布吉納法索選委會表示，當地軍閥威脅他們，如果手指敢沾到選舉用的印泥就會砍手。

西非人權漸惡化

在布吉納法索、馬利、尼日等國也都有許多基地組織流竄，布國近日內部也有伊斯蘭國（ISIS）的殘部在境內發動攻擊，在這個月的交火中已造成軍方14人身亡，是該國近5年來最嚴重的衝突之一。動盪的狀況也讓布國有20%的民眾無法投到票。

根據《美國之聲》報導，布吉納法索目前全國2735人新冠肺炎確診、68人死亡，疫情仍不算太嚴重。卡波雷是在前總統、在布國掌權超過27年的軍事強人龔保雷在2014年被反對派趕下台後上台的首位總統，他將面對12組參選人馬，其中對他最具威脅性的，是支持解除龔保雷流放並回國的康貝哥。

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投票 布吉納法索

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