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美國安顧問訪越南 呼籲對抗中國霸凌

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O’Brien)周日(11月22日)在越南外交學院(Diplomatic Academy of Vietnam) 對學生發表演說，呼籲中國停止南海的「霸凌行為」。他說美國對印太地區的盟友有很深的承諾，秉持尊重、公平、以及與主權和航行自由相關的國際法規則。

奧布萊恩從上周五(20日) 起訪問越南三天，接著周一(23日) 又拜訪菲律賓，加強美國與東南亞盟友的合作。

奧布萊恩說: 「回到『強權即正義』的帝國時代對這個地區來說沒有好處...這也是為什麼美國堅持對抗中國在南海的威脅壓迫行為，以及中國在湄公河地區逐漸增加的安全威脅。」奧布萊恩也代表美國對越南致意: 「我們尊重你們作為一個主權獨立的國家，所有的愛國主義、遠見、決心、熱情，不從屬於他者。」

奧布萊恩周日在越南外交學院發表的演說是他在越南的最後一個行程。奧布萊恩在周五與越南總理阮春福見面，之後也與副總理範平明、國防部部長吳春歷、公安部長蘇林等會晤，共同商討美國與越南之間的軍事合作，以及共同打擊跨國犯罪。奧布萊恩已經動身前往菲律賓。

美國期盼越南縮小貿易順差

彭博新聞報導，奧布萊恩在周末接受彭博社訪問時說，他告訴越南領導人必須制止中國刻意繞路非法出口的行為，並擴大購買美國產品。中國為了逃避美國的懲罰性關稅，非法出口包括液態天然氣、軍事用品等產品。

美國商務部這個月對汽車與卡車輪胎施加了初步的反補貼關稅。這些關稅是美國與越南關系之間的重要爭議點。彭博社報導，奧布萊恩說他告訴越南官員，打擊中國貨運、縮小與美國之間的貿易順差，將會為改變上述關稅提供基礎。

奧布萊恩還告訴彭博社，越南對於軍事之間的信息交換非常感興趣，也有興趣取得美國邊防部隊的額外設備，以便進一步加強海上防衛實力。奧布萊恩說自己告訴他們，美國可能有能力提供他們資金，讓越南可以購買美國的直升機，以縮小美越之間的貿易順差。越南對美國的貿易順差去年達到560億美元，今年很有可能會再創新高。

雖然奧布萊恩呼籲越南對抗中國，但是奧布萊恩告訴彭博社，越南在發表與中國有關的公開聲明時一向非常小心，也有意與臨近大國維持良好關系，因此越南對抗北京的策略應該是透過東盟加強與其他東南亞國家合作。但是奧布萊恩也認為中國透過盟友柬埔寨，在該組織中已經握有一些影響力。

奧布萊恩是美國總統特朗普第四個國家安全顧問。他是在前任國安顧問波頓(John Bolton)被特朗普強迫辭職之後，從2019年9月開始上任。奧布萊恩因為致力於推動美國在其他國家如伊拉克和委內瑞拉等地駐軍而成為爭議人物。

張慈/楊威廉 (德新社、彭博社)

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本文章由德國之聲授權提供】

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