英國威廉夫婦愛犬Lupo逝世 「過去9年牠是全家的中心」

英國威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）周日（22日）公布，二人所養的曲架犬「盧波」（Lupo）已經逝世。

威廉王子與凱特王妃在官方Instagram留言稱：「我們的愛犬盧波於上周六去世了，我們非常悲傷。在過去9年，牠一直是全家人的中心，我們將非常懷念牠。」

凱特的33歲胞弟占士（James Middleton）也在Instagram悼念盧波，「我家姐凱特及她一家人的愛犬盧波去世了，真是令人傷感。盧波終年9歲，好好安息吧！你會永遠被記住，你的影響亦將永遠存在。」

威廉夫婦於2011年結婚，但當年仍是空軍飛行員的威廉在2012年被派駐外地6周，於是二人決定收養英國曲架犬（‎English Cocker Spaniel）盧波，好讓牠來陪年凱特。盧波是凱特父母的愛犬埃拉（Ella）所生，個性活躍及和藹，其「Lupo」在意大利語的意思是「狼」，而狼是狗的祖先，而凱特也有姓Lupton的祖先，家族紋章上有狼，由此可見，Lupo這個名字取得相當之有心思。

盧波可謂陪伴喬治王子（Prince George）長大，2013年8月，肯辛頓宮（Kensington Palace）首次發布威廉王子全家福照片，當時約1個月大的喬治王子躺在凱特懷中熟睡，威廉王子則抱著盧波；2014年3月30日英國母親節（Mothering Sunday），王室發布的威廉王子全家福照片，凱特抱著8個月大的喬治王子，而威廉王子同樣抱著盧波，相中的喬治王子完全無視鏡頭，反而注視著盧波，微張的嘴似乎有話要對愛犬說；2016年7月22日，英國王室發布喬治王子3歲生日照片，見到他開心地餵盧波食雪糕。

2013年8月，肯辛頓宮（Kensington Palace）首次發布威廉王子全家福照片，當時約1個月大的喬治王子（Prince George）躺在凱特懷中熟睡，盧波被威廉王子抱著。（Twitter圖片） 2014年3月30日的英國母親節（Mothering Sunday），王室發布威廉王子的全家福照片中，喬治王子一直注視著愛犬盧波。（Twitter圖片） 2016年7月22日，英國王室發布喬治王子的照片，當天是喬治王子3歲生日，他開心地餵盧波食雪糕。（Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》