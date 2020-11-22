波音737 max年底復飛 罹難家屬怒批玩命

經過超過一年半的禁飛後，波音公司近日宣布旗下737 max機型將復飛。但現在包括空難罹難者在內的多個聲音都表達不滿，認為波音倉促復飛的決定，是在拿乘客及機組員的性命開玩笑。

罹難機長家屬的怒吼

《BBC》報導，2019年3月10日，一架從首都阿的斯阿貝巴起飛的衣索比亞航空班機，在起飛後六分鐘後墜毀，機上149名乘客和8名機組人員全數罹難。客機的機型正是出問題的波音737 max，而這場災難在外界看來是一場可以避免的疏失。

波音737 max被檢測出有嚴重的設計疏失，其中的「攻角(Angle of attack)感測器」故障和操控特性增益系統(MCAS)反應過度導致機師與電腦之間無法相容，近而導致墜毀事故。同樣的情形也發生在印尼獅子航空搭載189人的班機上，兩事故共造成346人遇難。

罹難機長的家屬表示，「沒有人應該搭那些飛機，波音這樣的決定全是利益考量，就像是以乘客的性命為賭注，在玩俄羅斯輪盤。」

不過根據《路透社》報導，美國、歐洲兩地的飛安機構FAA和EASA都認為波音737 max機型在經過技術修正後已經解決安全問題，達到可以復飛的標準，且最快在十二月底就可以正式載客升空。

質疑FAA機制

不過兩次的空難事故也讓分析師對於FAA的災難調查機制以及其與波音公司之間的關係產生質疑，他們認為FAA在調查首起737 max的事故時態度太過怠慢，因此沒有及時發現該機型在設計上的問題。

且FAA在檢驗波音機型時程序快速，也讓人質疑是不是波音公司向其施壓。雖官方否認此事，不過數個月後所發生的第二起同機型空難事故也讓外界放大檢視相關疏漏，如今737 max在停飛20個月後經官方認可重啟引擎，相關程序及安全問題勢必成為各界關注焦點。

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