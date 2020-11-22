日擬明年發射衛星 清理太空垃圾

由於太空探索技術的進步，軌道上充斥過多的太空垃圾，這些太空垃圾被視為衛星和太空站的威脅，對此，日本初創公司Astroscale Holdings宣布，將在明年3月發射一顆衛星ELSA-d到外太空軌道，進行清除太空垃圾的測試任務。

《共同社》報導，退役的衛星和火箭殘骸等太空垃圾被視為衛星和太空站的威脅，據日本航天局稱，已發現約2萬個大於10公分的太空垃圾。對此，日本初創公司Astroscale Holdings擬在明年3月發射一顆衛星ELSA-d到外太空軌道，進行清除太空垃圾的測試任務，衛星ELSA-d將從哈薩克拜科努爾太空發射場透過俄羅斯聯盟火箭號發射升空。

衛星ELSA-d呈箱形，長約60公分，高約110公分，重175公斤。在測試任務中，它將伸展太陽能電池板，並以磁力吸引模擬垃圾，然後重新進入地球大氣層，與捕獲的模擬垃圾一起燃燒。

《時事通信》報導，Astroscale Holdings由日本前財務省官員岡田光信於2013年成立，他認為清除太空垃圾是有利可圖的新業務領域。Astroscale Holdings也是世界第一家致力於發展清除太空垃圾服務，以確保飛行器有航行軌道的公司，業務範圍包括清除退役的衛星等太空垃圾、掌握太空狀況、延長衛星的使用壽命等。

目前Astroscale Holdings正積極擴展業務範圍，除了公司總部位在日本，在新加坡、英國、美國及以色列也設有研究基地。

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