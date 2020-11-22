G20大會火熱召開 聚焦疫情經濟復甦

20大工業國集團峰會（簡稱G20）21日在沙烏地展開，今年討論多聚焦於疫情與經濟的復甦，歐盟甚至打算推出全球條約共同抗疫。中國國家主席習近平也以視訊方式與會，強調多邊組織在後疫情時代的重要性。不過G20各國經濟受到疫情影響，過往外界關注的扶貧基金恐縮水，讓窮國更暴露在疫情風險中。

擬推共同防疫條約

根據《半島電視台》報導，因為疫情影響，G20許多國家領袖是以視訊會議出席由沙烏地國王薩勒曼主持的峰會，比起去年，今年並無太大進展，因為疫情的影響，各國在本次峰會中，著重於討運全球如何共同抗疫以及恢復經濟。

美國總統川普目前雖處於權力交接的不確定期，但美國官方宣稱他有透過視訊參與大會，德國總理梅克爾、俄國總統普丁也都會參加。其中以歐盟的態度最為積極，在會前就率先提議可以拿出45億美元，協助低收入國家獲得疫苗與藥物。歐盟甚至打算在峰會中提出有關全球共同抗疫的條約。

歐盟高峰會主席米歇爾表示，國際條約的合作更有利相關資源的調動，協調的行動才會更快速。沙烏地財政部長阿賈丹也說，這次峰會將會尋求國際合作，讓全球的經濟可以更快復甦。英國首相強森也希望透過G20，讓更多人的生命獲得保障。

中國盼發揮多邊精神

另外，國際貨幣基金組織IMF與聯合國秘書長谷特雷斯都警告，發展中國家的經濟受到疫情影響，成長陷入停滯，原本就沉重的債務危機更顯雪上加霜，因此希望G20這些比較有錢的已開發國家（或是開發中國家）可以持續在困難中幫助發展中國家，目前G20預期規劃給發展中國家紓困至明年6月。

根據《新華網》報導，習近平以視訊會議在G20會前會發言，他強調後疫情時代多邊主義的重要性。他希望透過建構全球防疫防火牆、暢通世界經濟脈絡、推動數位經濟等方式，堅持開放包容與互利合作的原則，讓後疫情時代的全球化治理架構更加有效凝聚，經過各國領袖開會討論後，會在會後針對這些事項發布共同聲明。

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