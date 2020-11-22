制裁加疫情 金正恩尋創收之道

《朝鮮新報》（Choson Sinbo）每天刊發來自朝鮮的新聞，頗受僑居日本的大約15萬朝鮮人的歡迎。該報宣誓效忠平壤。

該報很多讀者都是「朝鮮總聯」的成員。這是旅日朝鮮人組成的協會，其成員通過該組織定期向平壤的勞動黨捐款。

10月，該報網站推出了訂閱服務，每月收取高達17美元的訪問費用。

這家位於東京的報紙的總編輯崔光益（Choe Kwan-ik）告訴德國之聲記者說，網站收費是因為經營虧損。

日本的朝鮮分析人士認為，新冠疫情帶來全球經濟危機，受到國際制裁的朝鮮日子不好過，平壤政權正在向所有資金來源施加壓力，要求他們加大貢獻，維持國家的生存。

日本早稻田大學國際關系教授、朝鮮政治問題專家重村智計（Toshimitsu Shigemura）出版過多本有關金家王朝的著作，他告訴德國之聲記者說，平壤「依靠」僑居海外的朝鮮人送錢維持生存。

崔光益表示，該報的網站收費並無他意。「全世界的每家報紙都面臨著財政困難」，他說，「銷售和廣告都支撐不起運營成本」。

為了讓收費更加合理，崔光益說，該報網站進行了重新設計，擴充了熱門欄目。該報有40名員工，但崔光益拒絕透露訂戶數量或讀者量下降率。

金正恩現金吃緊？

自2006年進行首次核武器試驗後，朝鮮遭到聯合國主導的日益嚴厲的制裁，其經濟狀況堪憂。

目前，這些制裁包括限制石油進口，禁止礦產、煤炭、紡織品和海產品的出口，限制其金融機構進入國際銀行系統。

朝鮮政權的其他經濟來源也是制裁的目標。這包括向海外派遣勞工為政府掙外匯，主要目的地是俄羅斯和中國。還經常有報道說，朝鮮政府走私毒品，制造假貨。

隨著這些通道被國際社會關閉，朝鮮正在尋求新的收入來源，目標人群包括僑居日本的朝鮮人。

「他們被要求寄回更多的錢，但由於國際制裁，這很不容易。這些錢都是通過中國或東南亞國家轉匯去的。」重村說。

分析人士稱，寄回朝鮮的錢被用於核武器和遠程彈道導彈。金正恩聲稱，這是為了保衛國家，防止美國入侵。

重村說，最近幾個月有跡象表明，金正恩正在重新強調經濟，部分原因是他需要安撫民眾。

冬季正在來臨，糧食短缺的問題更加明顯。飢荒可能導致動亂，威脅政權的穩定。

平壤「精英」不開心？

金正日特別關注的是朝鮮的「精英」們。他們在平壤的生活相對奢侈，享受著一些福利，諸如外出就餐、在外國商品店購物等。目前，外國商品供貨量減少了。

如果精英們感覺國家危困，奢侈生活方式受到影響，他們可能會對挑戰領導人的想法持開放態度。

重村說，為了確保這種情況不會發生，金正恩正在四處開辟收入來源。這或許可以解釋為什麼之前免費瀏覽的《朝鮮新報》網站開始收費了。

特朗普敗選，朝美兩國達成協議減少制裁的可能性微乎其微。重生說，「金正恩正在尋找任何可能幫助他的東西。」

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