快訊

一張圖看一周天氣！兩波東北風挾帶雨勢 周末降溫全台有感

美海軍情報官員抵台 國防部：未獲相關訊息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

制裁加疫情 金正恩尋創收之道

德國之聲 / 德國之聲中文網

《朝鮮新報》（Choson Sinbo）每天刊發來自朝鮮的新聞，頗受僑居日本的大約15萬朝鮮人的歡迎。該報宣誓效忠平壤。

該報很多讀者都是「朝鮮總聯」的成員。這是旅日朝鮮人組成的協會，其成員通過該組織定期向平壤的勞動黨捐款。

10月，該報網站推出了訂閱服務，每月收取高達17美元的訪問費用。

這家位於東京的報紙的總編輯崔光益（Choe Kwan-ik）告訴德國之聲記者說，網站收費是因為經營虧損。

日本的朝鮮分析人士認為，新冠疫情帶來全球經濟危機，受到國際制裁的朝鮮日子不好過，平壤政權正在向所有資金來源施加壓力，要求他們加大貢獻，維持國家的生存。

日本早稻田大學國際關系教授、朝鮮政治問題專家重村智計（Toshimitsu Shigemura）出版過多本有關金家王朝的著作，他告訴德國之聲記者說，平壤「依靠」僑居海外的朝鮮人送錢維持生存。

崔光益表示，該報的網站收費並無他意。「全世界的每家報紙都面臨著財政困難」，他說，「銷售和廣告都支撐不起運營成本」。

為了讓收費更加合理，崔光益說，該報網站進行了重新設計，擴充了熱門欄目。該報有40名員工，但崔光益拒絕透露訂戶數量或讀者量下降率。

金正恩現金吃緊？

自2006年進行首次核武器試驗後，朝鮮遭到聯合國主導的日益嚴厲的制裁，其經濟狀況堪憂。

目前，這些制裁包括限制石油進口，禁止礦產、煤炭、紡織品和海產品的出口，限制其金融機構進入國際銀行系統。

朝鮮政權的其他經濟來源也是制裁的目標。這包括向海外派遣勞工為政府掙外匯，主要目的地是俄羅斯和中國。還經常有報道說，朝鮮政府走私毒品，制造假貨。

隨著這些通道被國際社會關閉，朝鮮正在尋求新的收入來源，目標人群包括僑居日本的朝鮮人。

「他們被要求寄回更多的錢，但由於國際制裁，這很不容易。這些錢都是通過中國或東南亞國家轉匯去的。」重村說。

分析人士稱，寄回朝鮮的錢被用於核武器和遠程彈道導彈。金正恩聲稱，這是為了保衛國家，防止美國入侵。

重村說，最近幾個月有跡象表明，金正恩正在重新強調經濟，部分原因是他需要安撫民眾。

冬季正在來臨，糧食短缺的問題更加明顯。飢荒可能導致動亂，威脅政權的穩定。

平壤「精英」不開心？

金正日特別關注的是朝鮮的「精英」們。他們在平壤的生活相對奢侈，享受著一些福利，諸如外出就餐、在外國商品店購物等。目前，外國商品供貨量減少了。

如果精英們感覺國家危困，奢侈生活方式受到影響，他們可能會對挑戰領導人的想法持開放態度。

重村說，為了確保這種情況不會發生，金正恩正在四處開辟收入來源。這或許可以解釋為什麼之前免費瀏覽的《朝鮮新報》網站開始收費了。

特朗普敗選，朝美兩國達成協議減少制裁的可能性微乎其微。重生說，「金正恩正在尋找任何可能幫助他的東西。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

布吉納法索總統大選 暴力與舞弊陰影揮之不去

西非國家布吉納法索今天舉行大選，聖戰士暴力攻擊事件不斷，加以反對陣營參選人警告將有「大規模舞弊」，使得這次選舉蒙上陰影

遭哈瑪斯火箭攻擊 以色列空襲回敬

以色列今天表示，軍方今天空襲哈瑪斯集團（Hamas）在巴勒斯坦加薩走廊（Gaza Strip）的設施，以回敬哈瑪斯從加薩...

探勘地中海天然氣齟齬 艾爾段盼與歐盟修好

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天向歐洲聯盟示意，盼能進行對話，但警告歐盟，在地中海東部緊...

G20大會火熱召開 聚焦疫情經濟復甦

20大工業國集團峰會（簡稱G20）21日在沙烏地展開，今年討論多聚焦於疫情與經濟的復甦，歐盟甚至打算推出全球條約共同抗疫。中國國家主席習近平也以視訊方式與會，強調多邊組織在後疫情時代的重要性。不過G20各國經濟受到疫情影響，過往外界關注的扶貧基金恐縮水，讓窮國更暴露在疫情風險中。

制裁加疫情 金正恩尋創收之道

《朝鮮新報》（Choson Sinbo）每天刊發來自朝鮮的新聞，頗受僑居日本的大約15萬朝鮮人的歡迎。該報宣誓效忠平壤。

中國國家主席習近平：後疫情時代 G20應引領全球

緊接在APEC吉隆坡峰會後登場的20國集團(G20)領袖視訊峰會21日開幕，由沙烏地阿拉伯主辦；德國總理梅克爾、中國國家...

G20峰會快閃…川普改去打小白球

20國集團(G20)峰會21日在沙烏地阿拉伯透過視頻舉行，應對新冠疫情是為期兩天峰會的中心議題，參加者包括中國、俄羅斯、...

法國爭議安全法一讀通過 多城抗議、搬出民主小黃鴨

法國國民議會20日一讀通過執政黨提出的「整體安全法」，懲戒惡意散布執法人員影像者。當天下午全國各地上萬民眾走上街頭，抗議...

巴西超市警衛打死黑人 全國示威、闖家樂福縱火

11月20日是巴西「黑人意識日」，但19日晚發生一名黑人男子在超市被兩名白人警衛毆打致死，引起民眾在全國多個城市的家樂福...

約旦公主出軌保鏢！豪撒1億8千萬封口費 還送對方名表、獵槍

約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al-Hussain）去年與杜拜酋長阿勒馬圖克姆（Sheikh Mo...

葉門饑荒危機迫切 聯合國稱數十年來全球最慘

聯合國秘書長古特瑞斯警告，在戰火蹂躪下的葉門已陷入迫在眉睫的危險，即將出現全球數十年來最嚴重的饑荒。

多枚火箭攻擊阿富汗喀布爾！至少8死31傷 伊斯蘭國坦承犯行

阿富汗官員說，首都喀布爾人口稠密區今天遭到一連串火箭攻擊，造成至少8人死亡與31人受傷，極端組織「伊斯蘭國（IS，Isl...

熱門新聞

榮寵失而復得 泰國貴妃力展親民作風博好感

保存完美！龐貝城發現一對主僕遺體 火山爆發來不及逃

川普想翻盤再受挫！挑戰賓州選舉結果遭法官駁回

拜登將公布內閣名單 台裔楊安澤傳出任商務部長

同黨也拒挺 川普一日兩州受挫

60年來頭一次！西藏流亡政府首長造訪白宮 恐激怒北京

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。