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1月2起 東京街道發現長達27公尺地下空洞

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導

日本東京街頭出現地底空洞。東京都調布市的住宅區街道探測到長達27公尺的地底空洞，已經是本月第2起，地點靠近日前路面坍塌處，很可能同樣肇因於東日本高速公路的地底隧道工程。

10月18日，調布市街道近午時路面發生龜裂微凹陷，一個多小時後，陷落成一個寬約5公尺、長2公尺，且深達約5公尺的大洞。疑因周邊正在進行「東京外圍環狀道路」（簡稱「外環道」）的隧道挖掘工程造成。

NHK等日媒報導，警視廳21日晚間接獲東日本高速公路的通知，發現一處地底空洞。空洞距離上月坍方處約20公尺，深度約在地下4公尺處，地底空洞寬約3公尺、長27公尺，內部高度約4公尺。調布街道發生路面坍塌事故後，東日本高速公路公司從10月下旬展開地盤調查，本月初也曾發現一個長30公尺的地下空洞，這已是第2起。

據相關報導，地下大洞位於道路和住家下方，雖然地表沒有立即變化，但是作業人員一邊進行監視，一邊正迅速展開回填作業。

迄今為止，發生地面坍塌與地下空洞的地方，都位於外環道地下隧道興建工程的正上方，工程已經暫停，將調查目前為止已開挖地段的上方是否還以其他地底空洞，並繼續調查坍塌與隧道工程的關係。

日本 高速公路 東京

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