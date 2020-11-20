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中日聯合調查：近九成日本人對中國印象不好

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
日本共同社報導，日本非營利組織「言論NPO」和中國國際出版集團17日公布分別於兩國實施的聯合調查結果，對中國印象不好的日本民眾比率增加至89.7%，近四分之三的中國民眾認為「中日關係重要」。 歐新社
日本共同社報導，日本非營利組織「言論NPO」和中國國際出版集團17日公布分別於兩國實施的聯合調查結果，對中國印象不好的日本民眾比率增加至89.7%，近四分之三的中國民眾認為「中日關係重要」。 歐新社

日本共同社報導，日本非營利組織「言論NPO」和中國國際出版集團17日公布分別於兩國實施的聯合調查結果，對中國印象不好的日本民眾比率增加至89.7%，近四分之三的中國民眾認為「中日關係重要」。

這項聯合民意調查已是第16次，於今年9月至10月間分別訪問1000名日本人和1571名中國人。

調查發現，對中國有好印象的日本人僅10%，下降五個百分點。覺得一年間「對中國印象變差」的受訪者增加14.2個百分點至37%，印象變差的原因中，最多的是「侵犯釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）週邊的日本領海及領空」，占57.4%。

另一方面，對日本有好印象的中國受訪者為45.2%，不好的為52.9%，印象不好的理由中最多的是「對侵略歷史不道歉、不反省」，占74.1%。

言論NPO的代表工藤泰志分析調查結果指出：「日本對尖閣諸島和新冠病毒疫情上的中方應對加深疑慮。另一方面，因美中對立，中國似乎希望對日關係改善。」

認為「日中關係重要」的中國人增加7.7個百分點至74.7%，而日本人則減少8.5個百分點至64.2%，是2005年以來首度跌破七成。認為「應儘早實現領導人互訪」的日本人僅占18.8%，反映日本民眾對中國大陸國家主席習近平訪日延期的期待感很低。

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