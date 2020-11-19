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防斬首悲劇再發生 法擬宗教威脅入罪

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
為了平息社會輿論，法國政府將擬定草案，和宗教有關的威脅恐嚇言論都將視為犯罪行為。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
為了平息社會輿論，法國政府將擬定草案，和宗教有關的威脅恐嚇言論都將視為犯罪行為。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

法國將擬定草案，以宗教為由的威脅恐嚇將被視為犯罪行為。法國應上個月發生中學教師因上課與學生分享關先知穆罕默德的漫畫，當街遭激進份子斬首。為阻止因宗教所引起的暴力事件再度發生，法國政府將擬定草案，以宗教為原因的口頭威脅或恐嚇，都將視為犯罪行為。

激進份子多為法公民

半島電視台報導，法國近期準備起草新法，基於宗教為由的恐嚇或者威脅，即使沒有實質行動，口頭威脅也會被視為犯罪行為，這項草案預計將在12月9日的內閣會議上提出。

上個月，中學教師賽謬爾．帕蒂因在課堂上展示一幅有關先知穆罕默德的漫畫，被激進份子認為是詆毀宗教，遭到斬首，引起社會譁然，總統馬克宏也公開指責激進的伊斯蘭份子。事實上近年法國多次發生由宗教激進份子發起的恐怖襲擊或者謀殺，且主事者多是擁有合法身份的法國公民。

伊斯蘭國領袖不滿

然而馬克宏指責激進份子的言行引起許多伊斯蘭國的領袖不滿，如巴基斯坦便曾召見法國大使，對馬克宏的言論表達抗議，並認為激進份子崛起，是因為馬克宏屢屢對伊斯蘭教失言。

此草案由法國內政部長傑拉爾德．達曼寧和司法部長埃里克．杜邦-莫雷蒂起草。達曼寧在18日對《費加羅報》表示，勢必要打擊伊斯蘭極端主義，且此法案將允許對嫌犯進行初步審判，將宗教犯罪在言論階段就予以遏止，以免衍生成實質的暴力行動。

恐造成社會撕裂

杜邦-莫雷帝對媒體表示，這項法律可以讓老師更安心，有助於對學生傳授正確價的價值觀。然而法國人權和民權倡議者亞希爾．盧阿帝表示，他懷疑這項法律草案只是為了平息輿論，而非真正保護公民權益，畢竟已經有針對仇恨言論和網路犯罪的法律存在。

「每次社會上出了什麼新問題，他（馬克宏）就只會拋新的法律出來。」盧阿帝向媒體表示，他懷疑這項法律能真正保護公民，或者保護到那些受到歧視言論的伊斯蘭公民，且在幾次襲擊暴力事件後，法國還開始關閉清真寺，打擊可疑組織，但這是讓全體伊斯蘭信徒都一起被迫受懲罰和被仇視，長久下去恐撕裂社會。

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