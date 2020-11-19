快訊

台灣第一位抽象畫家莊世和辭世 享耆壽98歲

如何安全完成登山行程？「一日畢羊縱走」山難省思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中俄網路攻擊頻繁 加國情報機構警告

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
加拿大情報機構顯示，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的網路駭客活動，會侵犯到國家安全。（Photo from Pxfuel）
加拿大情報機構顯示，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的網路駭客活動，會侵犯到國家安全。（Photo from Pxfuel）

加拿大情報機構指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的網路犯罪活動，將對國家戰略產生嚴重威脅。加拿大通訊安全機構18日向情報機構報告，中國、俄羅斯等國頻繁的網路犯罪行動，會嚴重威脅國家安全，尤其在近期疫苗研發的數據，屢屢收到從中國及俄羅斯的駭客，試圖侵入竊取資料的情報。

路透社報導，加拿大國家通訊安全機構認為，網路犯罪難以防範，尤其是有外國勢力在背後贊助的網路平台、網域等，都會對國家造成安全威脅，尤其在疫情間各國爭相研發疫苗，有關疫苗的數據成了外國駭客的首要目標，其中又以中國、俄羅斯的攻擊最為頻繁。

這不是中國和俄羅斯第一次面對駭客活動的指控，兩國也屢屢否認，加拿大通訊安全機構於2018年的網路安全研究時，就曾指稱「有外國勢力在試圖入侵我國網路」，但並未提及是哪幾國。而今年7月，加拿大、英國和美國的研究機構也指責，來自俄羅斯的駭客試圖竊取疫苗數據。

通訊安全機構的網路安全主管柯特．瓊斯向媒體表示，「我們注意到中國的網路駭客攻擊活動已經很久。」但為何單指這四個國家，瓊斯並沒有進一步說明，他也說，雖然在沒有戰爭的情況下，黑客活動不太會造成重大損失或傷亡，但這些駭客可能將加拿大當成第一個目標，以便為未來其他計劃作準備。

經濟時報報導，若讓外國駭客勢力入侵國家機要的資料庫，很可能會被癱瘓甚至中斷電力，導致運作停擺。另外，通訊安全機構正在研究中國華為的技術是否可以為下一代5G網路提供設備，但美國以及其他盟國以都已經採取行動阻止華為，加拿大或將跟進。

【更多精采內容，詳見

駭客 加拿大 俄羅斯

延伸閱讀

中國新冠肺炎重組蛋白疫苗 啟動三期臨床試驗

加拿大邊境官作證 否認按FBI指示逮孟晚舟

疫情救命藥？輝瑞疫苗5個Q&A 一般民眾明年春夏才可能接種

紐時：疫苗大量生產恐有難度 年底前僅少數人能施打

相關新聞

重返中國「百龍天梯」：觀光重啟也救不了的張家界旅遊衰退？

「您建造了世界奇觀...但卻有股淡淡的悲哀？」中國著名的山水旅遊大城張家界，今年度因為疫情封鎖的緣故而經濟重創，加上7月的連日暴雨侵襲釀成洪災，嚴重衝擊張家界引以自傲的觀光旅遊。時至11月，隨著疫情的緩和與水患退去，張家界的知名地標——百龍天梯——也漸有人潮回流的跡象。但儘管當地旅遊再次活絡，看似生機復元的背後，張家界這個中國最早的旅遊重點都市，近年來的虧損頹勢卻也難有起色；而當年備受爭議的奇觀電梯，拆建問題與檢討如今也都淹沒在觀光經濟至上的浪潮裡。圖為18日已恢復遊覽的百龍天梯。

防斬首悲劇再發生 法擬宗教威脅入罪

法國將擬定草案，以宗教為由的威脅恐嚇將被視為犯罪行為。法國應上個月發生中學教師因上課與學生分享關先知穆罕默德的漫畫，當街遭激進份子斬首...

中俄網路攻擊頻繁 加國情報機構警告

加拿大情報機構指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的網路犯罪活動，將對國家戰略產生嚴重威脅。加拿大通訊安全機構18日向情報機構報告，中國、俄羅斯等國頻繁的網路犯罪行動...

法國新法！學童在家自學 家長恐關6個月

在家自學的法國學童，在政府嚴打激進伊斯蘭主義的政策下，學童家長最高將面臨6個月的刑期。

世界朝東協傾斜？史上最大自貿區RCEP的「低標大贏家」

11月中，號稱全球最大的自由貿易協定（FTA）——區域綜合經濟夥伴關係（RCEP）——歷經8年時間、31輪談判後終告完成。因為新冠肺炎疫情肆虐，東協（ASEAN）、日韓中等15國領袖以視訊方式連線簽署，接下來就等成員國國內程序批准，只要有9國通過（包括6個東協國家），可望於未來兩年內正式生效。

加拿大邊境官作證 否認按FBI指示逮孟晚舟

加拿大法庭16日恢復審理華為首席財務官孟晚舟引渡案，在涉嫌把孟的電子設備密碼交給美國聯邦調查局（FBI）的「關鍵證人」、...

新冠疫情導致南韓家庭勞動收入減少 貧富差距拉大

韓國國際廣播電台19日報導，受新冠疫情影響，韓國整體家庭勞動收入減幅創下開始進行相關統計以來的最高值。

波蘭起訴華為前高層 涉間諜活動

去年初在波蘭被拘捕的華為前高層王偉晶，周三被當地政府起訴，華沙當局指控他從事間諜活動，危害該國的安全和利益。同時被起訴的...

奧姆真理教繼承者 判賠被害人2.8億定讞

日本最高法院判決，繼承奧姆真理教的團體阿雷夫（Aleph），必須對奧姆真理教犯案造成的受害團體賠償10億多日圓（約新台幣...

「謝謝您」增碳排放？前10大「不必要電郵」真害！

英國明年將主辦聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（UNFCCC COP26），研擬減碳計畫的官員因為國家網絡安全中...

在364條人命與20個月後：美國解除737 Max禁飛令...波音得救？

「航空業寒冬中，誰要買飛機？」因為飛航軟體設計瑕疵連續導致兩次空難，並自2019年3月起遭全球停飛的美國波音737 Max系列客機，18日下午終於被美國聯邦航空總署（FAA）解除了長達20個月、商務飛行史上歷時最久的「禁飛令」。FAA表示，波音目前還需完成現有機型的軟硬體修正，並讓同機型的所有操作接受一次追加狀況訓練。但如果一切依照預期，美國本土的載客航線，最快將在12月29日復飛737 Max；一度無限期停工的交機排程與製造生產線，也將在2021年初再起復原——受困於全球疫情與737 Max停飛風暴的壓力，波音客機事業體的季度現金虧損更超過5億美金，如果賠錢慘況無法改善，現金流最多只能撐到2022年。因此本回的禁飛解除，也被波音集團視為「逆轉風向」的雪恥開始？

泰國將修法 懷孕12週內女性可合法墮胎

泰國禁止墮胎的刑法301條遭到憲法法庭宣告違憲，內閣會議日前通過刑法修正草案，要讓懷孕未滿12週的女性可以合法墮胎，相關...

熱門新聞

性感照被教宗方濟各IG按讚掀熱議 辣模：我可以上天堂了

開趴慘遭大屠殺 俄女躺閨蜜血泊中「裝死」4小時保命

台積電3422億赴美設廠計畫 鳳凰城准了！還提供58億改善基建

惹錯人了！小偷當街搶走女格鬥家手機 被追上揍成豬頭

美大選川普陣營支付300萬美元 要求威州兩郡驗票

川普愛打高球 不到4年花掉納稅人1.42億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。