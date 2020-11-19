中俄網路攻擊頻繁 加國情報機構警告

加拿大情報機構指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓的網路犯罪活動，將對國家戰略產生嚴重威脅。加拿大通訊安全機構18日向情報機構報告，中國、俄羅斯等國頻繁的網路犯罪行動，會嚴重威脅國家安全，尤其在近期疫苗研發的數據，屢屢收到從中國及俄羅斯的駭客，試圖侵入竊取資料的情報。

路透社報導，加拿大國家通訊安全機構認為，網路犯罪難以防範，尤其是有外國勢力在背後贊助的網路平台、網域等，都會對國家造成安全威脅，尤其在疫情間各國爭相研發疫苗，有關疫苗的數據成了外國駭客的首要目標，其中又以中國、俄羅斯的攻擊最為頻繁。

這不是中國和俄羅斯第一次面對駭客活動的指控，兩國也屢屢否認，加拿大通訊安全機構於2018年的網路安全研究時，就曾指稱「有外國勢力在試圖入侵我國網路」，但並未提及是哪幾國。而今年7月，加拿大、英國和美國的研究機構也指責，來自俄羅斯的駭客試圖竊取疫苗數據。

通訊安全機構的網路安全主管柯特．瓊斯向媒體表示，「我們注意到中國的網路駭客攻擊活動已經很久。」但為何單指這四個國家，瓊斯並沒有進一步說明，他也說，雖然在沒有戰爭的情況下，黑客活動不太會造成重大損失或傷亡，但這些駭客可能將加拿大當成第一個目標，以便為未來其他計劃作準備。

經濟時報報導，若讓外國駭客勢力入侵國家機要的資料庫，很可能會被癱瘓甚至中斷電力，導致運作停擺。另外，通訊安全機構正在研究中國華為的技術是否可以為下一代5G網路提供設備，但美國以及其他盟國以都已經採取行動阻止華為，加拿大或將跟進。

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