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美國駐伊拉克使館又成襲擊目標

德國之聲 / 德國之聲

四枚喀秋莎火箭彈擊中了戒備森嚴的巴格達政府和美國及其他國家大使館所在的區域。據伊拉克軍方公布的消息稱，從首都東南部共發射了7枚火箭彈。其中一枚險些擊中巴格達的一家醫院，另一枚落在了一個公園的入口處。第七枚在空中爆炸。一名少女在襲擊中喪生，五名平民受傷。

情報機構證實美國大使館遭襲

目擊者稱，爆炸發生後，天空中出現紅色信號彈，這是美國大使館的C-RAM導彈防御系統投入使用的跡象。以美國為首的伊拉克反IS聯盟發言人表示，伊拉克情報部門已證實美國大使館遭到襲擊，但是沒有對C-RAM系統投入使用發表意見。

伊拉克安全機構的工作人員說，這是自一個月前親伊朗的民兵組織承諾停止對美國的襲擊活動以來，美國駐巴格達外交使團首次遭到對襲擊。華盛頓此前曾威脅說，如果不停止襲擊，將關閉大使館。

自去年10月以來，已發生近90起針對外國駐伊拉克使館、部隊和設施並導致人員傷亡的火箭彈和炸彈襲擊事件。美國一再強調，什葉派真主黨旅等親伊朗民兵應對這些襲擊事件負責。

周二（11月17日），美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）與伊拉克總理穆斯塔法·卡德希米（Mustafa al-Kadhemi）通電話僅幾個小時後，便發生襲擊美國大使館事件。幾乎在發生襲擊事件的同一時間，美國宣布將在明年1月15日之前將駐伊拉克和阿富汗的軍隊各減少2500名士兵。

李京慧/ 達揚 (法新社、美聯社、路透社、德新社）

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