民調指出：德國人對中國大陸持負面看法 疑慮多多

多國學者今年9月對歐洲13個國家的民眾進行的問卷調查顯示，德國受訪者對中國整體評價不高，在一個從0到100點（最高分）的打分系統中，中國得到35.4分，明顯低於英國（51.6）、法國（61.6）等歐洲鄰國，同時也低於日本（55分）和台灣（46.4分）等亞洲民主社會。德國人對美國的評價（39.2分）略高於對中國。

超過46%的德國受訪者表示，他們對中國的看法在最近3年中變得更負面，對中國印象有所改善的僅有13%。62.5%的人對中國存在不信任感，僅次於對俄羅斯（60.1%）。對美國感到不信任的比例也有54%。

儘管如此，多數受訪者還是希望德國和歐洲在氣候保護等全球性問題上與中國合作。近30%的人期待歐盟制定出一套中國戰略，而德國應在其中扮演領導角色。

問卷在歐洲13個國家進行，包括英、法、德、俄羅斯、義大利、西班牙、波蘭、拉脫維亞、瑞典、塞爾維亞、捷克、斯洛伐克。主題是「新冠時期歐洲人對中國的看法」。問題涉及方面包括公眾對中國的看法、中國（與其它大國相比）在國際舞台上的地位以及新冠危機中的作為（與問卷參與國家相比）。

對中國觀感 東西有別

參與問卷的13個國家中，有10個國家的民眾對中國的負面觀感明顯佔主導，尤其在西歐和北歐國家。德、法、英國和捷克民眾對中國的看法尤為負面，拉脫維亞、俄羅斯（將近60%）和塞爾維亞民眾的看法則最積極。

涉及到本國與中國的交往，只有貿易一項在除英國、法國外的其它國家受到大部分民眾的積極評價。受到最負面評價的是中國對全球環境和其它國家民主的影響，在13個國家中無一例外得到顯著差評。

所有國家中，僅有少數受訪者認為中國的國際形象在新冠疫情期間得到改善。即便在塞爾維亞，持此看法的人也僅有30%，俄羅斯為16%。但被問到本國分別從歐盟、俄羅斯和中國獲得的抗疫援助，很大一部分受訪者認為中國提供了援助，只有瑞典除外。義大利和捷克民眾對中國防疫支援的認可度最高。

中國崛起？氣候、抗疫更要緊

這一調研項目得到歐盟資助，由捷克帕拉茨基大學（Palacký University Olomouc）的中國研究項目「Sinophone Borderland」領銜，歐洲多個國家高校研究人員參與。在德國有1501名受訪者參與了問卷調查。

德國受訪者對中國政治家印象不佳，但生活在德國的中國人、中國留學生和旅遊者普遍得到積極的評價。

涉及新冠危機，只有9.3%的人認同中國的形象在疫情中得到改善的說法，63.8%的受訪者認為中國的形象由此變得更為負面，26.8%的人認為沒有改變。

不過，德國人並未忽視中國的經濟意義。61.4%的受訪者認為中國對德國的經濟發展十分重要，地位僅次於歐盟國家（74.4%）。具體到人們擔心的問題，被最多提及的是來自中國的經濟間諜和網路攻擊，對「一帶一路」和中國海外投資的疑慮也較大。

被問到德中關係方面最為緊迫的議題，排在最前面的氣候保護、抗疫和打擊恐怖主義。而抗衡中國的地緣政治崛起則在所有選項中排在最後一位。

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