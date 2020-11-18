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美認台灣不屬中國 學者：可趁機談FTA

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
經民連智庫宋承恩（右）指出，中國處處對抗美國價值觀甚至威脅人民利益，美國不得不採取反擊。左為新世紀文教基金會董事陳文賢。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
經民連智庫宋承恩（右）指出，中國處處對抗美國價值觀甚至威脅人民利益，美國不得不採取反擊。左為新世紀文教基金會董事陳文賢。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「美國新總統拜登若承接川普的對台政策，我方可趁機談CPTPP及FTA！」台灣智庫執行委員賴怡忠18日在台美中關係未來走向討論會指出，美國務卿龐培歐說「台灣不是中國的一部份」，台灣可趁拜登默認的時機，溝通台美FTA；經民連智庫宋承恩則強調，美國承認對中懷柔失策，全面反擊是必然趨勢，甚至考慮協防台灣。

台灣可趁機談FTA

「新的印太戰略，比起供應鏈重組，拜登更想要的是供應鏈穩定。」賴怡忠表示，大家方向利益有共同點，台美要發展新合作關係，軍售的方式及過去台美官員互訪層級，不會因為換總統而不持續執行，也沒有理由出現降級，否則馬上被中國認為美國對台承諾下降，可能馬上有對台滋擾動作。

至於龐培歐說「台灣不是中國的一部份」，賴怡忠說，龐的說法已為美國公開留下紀錄，反對中國的一中原則。根據雷根時代的6大保證，美國不會改變對台灣的主權主張；他強調，台灣可在此時與美國談CPTPP與台美FTA，特別當RCEP成形後，拜登會考慮重入CPTPP，也會正面看待台美FTA。

美採總體戰反制中國

「對中政策的基本綱領可參考眾議院《中國工作小組報告》，及國安顧問編的《川普論中國：美國優先》」經濟民主連合智庫主權外交國防組召集人宋承恩指出，美國承認用經濟交往改變中國徹底失敗，中國不曾改變共產主義，處處對抗美國價值觀甚至威脅人民利益，美國不得不採取反擊。

宋承恩表示，美國首先要減少對中國的依賴，透過5G乾淨網路擺脫中國的影響力，一連串行政命令禁止對中國企業挹注投資，貿易戰要削減貿易逆差，讓中國買更多美國農產品，也是為了讓供應鏈脫鉤；中國上市公司要符合美國稽核法規，外交上美國首要清掃間諜，軍事上則有南海雙航母軍演。

「如果中國不能改變，美國打算聯合國際盟友，把中共政權拉下來！」宋承恩強調，龐培歐在《新冷戰檄文》中表明，自由世界團結對中共施壓，還要聯合中國的人民來做，過去美國沒有以官方立場講得這麼清楚；強調台灣不是中國的一部分，可能是為將來一中一台以及協防台灣的方針鋪路。

談協防台灣還太早

針對美方談及「協防」是否讓台海一觸即發？賴怡忠回答QA表示，澳州與日本也簽訂了「相互准入」，但非軍事同盟，只是可以停機、加油、上個洗手間，離軍事協防有很遠距離，「但開了一條路。」他說，美軍的確有來台灣當陸戰隊教官，「就此基礎上穩定前進就好了，談設基地還太早。」

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