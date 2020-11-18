越來越後悔脫歐 英國民調反對增加

正當英國與歐盟積極商討脫歐細節之時，民調顯示，英國人越來越後悔脫歐，同時對政府在爭取脫歐權益的表現不滿。這項民調抽樣了1632人，是YouGov於11到12日為倫敦時報做的民調。特別的是，支持強生所屬保守黨的民調，上升了3個百分點。

民調創新低

根據《商業內幕》報導，在YouGov於11到12日作的民調中顯示，百分之51的人認為2016年的脫歐公投是個錯誤，百分之38的人認為正確，還有百分之11的人表示不知道。這是YouGov製作的多次民調中，反對脫歐超過贊成的差距最大的一次。當時許多人沒有得到充分的資訊，無法想像英國脫歐的後果。

與11月4到5日的民調相比，贊成脫歐的減少了百分之3，反對的增加了2個百分點，來回相差了百分之5。在兩次民調中，支持工黨的人都多於支持現任首相的保守黨，但11日的民調，保守黨獲得百分之38的支持率，工黨為40，兩者只相差2個百分點，縮小了之前5個百分點的差距。

相較於《商業內幕》2個月前的報導，由YouGov於9月23到24日作的民調中，百分之50的人認為2016年的脫歐公投是個錯誤，百分之39的人認為正確，還有百分之11的人表示不知道。更早以前的民調，反對與贊成脫歐的差距更小，甚至於今年4月，還曾經出現贊成多於反對的結果。

對政府不滿

英國民眾不僅後悔舉行脫歐公投，對於政府在脫歐事務上的處理也表示不滿。當被問到：英國政府對脫歐的處置是否得宜？上周的民調顯示，百分之59的人認為很差，百分之28的人表示滿意，另外百分之12的人不知道。對比11月初的民調，對政府不滿的新增了百分之3，支持政府的減少了百分之2。

英國於2016年6月23日舉行全民公投，決定脫離歐盟，並且已經於2020年1月31日晚上正式退出歐盟，目前處於脫歐過渡期。

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