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脫歐過渡期將屆 英國成長率恐減半

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
英國脫歐過渡期即將結束，但與歐盟還未能達成自由貿易協定談判。首相強生自己也因為接觸確診者，正在隔離中。（Photo by 臉書 強生粉專）
英國脫歐過渡期即將結束，但與歐盟還未能達成自由貿易協定談判。首相強生自己也因為接觸確診者，正在隔離中。（Photo by 臉書 強生粉專）

英國自2020年1月31日脫歐之後，進入11個月的過渡期，以進行自由貿易協定談判。眼看著過渡期即將結束，談判還沒有結果，畢馬威會計師事務所（KPMG）預估，如果不能在12月底前與歐盟達成貿易協議，明年英國的經濟增長率將減少一半以上。

英國企業首當其衝

根據《商業內幕》報導，由大衛•弗羅斯特（David Frost）領導的英國談判團隊正在布魯塞爾，繼續與米歇爾•巴尼耶（Michel Barnier）領導的歐盟代表進行會談。雙方認為，他們必須在下週左右達成協議，才有足夠的時間在新年前將其付諸法律。

英國首相強生的代表16日說：「儘管最近幾天取得了一些進展，但仍有很多工作要做，時間也很短。」如果協商失敗，或以強生政府所謂的「澳洲模式」脫歐，會令英國與歐盟貿易往來時需要支付高額的關稅，加上新的邊境檢查。

事實上，即使強生政府及時與歐盟領袖達成協議，英國邊境在1月份還是會出現明顯的動盪。英國自由民主黨領導人埃德•戴維17日催促強生為英國企業協商出一段「調整期」，讓英國企業有時間「適應新的貿易安排」。工業組織警告說，英國企業無法在短短7周內做好準備，他們需要對未來如何運作得到更多細節。

經濟成長率少一半

根據《衛報》報導， KPMG表示，如果英國不能在過渡期結束前與歐盟達成貿易協議，明年英國的經濟增長率將減少一半以上，進而延遲英國從新冠疫情中全面復甦。

該公司預估，如果不達成協議，到2021年英國GDP增長率僅能達到4.4％，但如果英國留在歐盟，GDP增長率將為10.1％。目前英國和歐盟在重要領域還無法達成協議，包括捕魚權和公平的商業競爭規則。根據歐盟的緊急計劃，歐洲議會最晚會在12月28日表決脫歐協議。

KPMG預測，未來與英國的跨境貿易將受到打擊，外資將減少，英國經濟要恢復到新冠疫情前的高峰期，需要到2022年底。KPMG英國公司的首席經濟學家雅耶爾•塞爾芬表示，英國的經濟發展「即使達成了協議，還是會受影響。但沒有協議對明年初造成的傷害更大。」

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