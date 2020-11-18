金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

韓國國際廣播電台18日報導，近日有消息稱，前北韓國防委員長金正日的長子金正男2017年2月在馬來西亞遇害後，美國中央情報局（CIA）帶走了其子金韓松。

美籍韓裔作家金淑姬（Suki Kim）在美國周刊《紐約客》發表文章稱，美國中央情報局帶走了金正男的兒子金韓松。金淑姬稱，從救助金韓鬆的反北團體「自由朝鮮」有關人士處得到了上述情報，並介紹了具體情況。

據金淑姬介紹，金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇害後的第二天2017年2月14日，「自由朝鮮」代表洪昌(Adrian Hong Chang)接到金韓松的電話，金韓松在通話中請求協助其外逃。

15日上午，「自由朝鮮」方面緊急派出的工作人員和金韓松、金韓松的妹妹、金正男的夫人在台灣台北機場碰面。洪昌對金韓松一家人說，有一個國家決定接受他們，並讓他們先前往荷蘭阿姆斯特丹。但金韓松一家在出境時遇到了阻撓，正在此時，2名美國中央情報局幹員突然出現，並要求與金韓松對話。隨後，金韓松與其中1名隊員前往荷蘭，而自由朝鮮工作人員並未隨同前往。此後，金韓松在阿姆斯特丹向洪昌透露了流亡之意，洪昌隨後派當地律師前往金韓松在荷蘭的居住地，但自此金韓松再未現身。

金淑姬表示，據多位知情人士表示，美國中央情報局稱帶走了金韓松一家人。