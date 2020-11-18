快訊

獨／中天關台NCC點名公廣新聞進駐 華視：試積極爭取

NCC否決中天續照 驗證總統府密件傳言、敲響言論自由喪鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
金韓松在父親遇害後露面報平安。圖／YouTube截圖
金韓松在父親遇害後露面報平安。圖／YouTube截圖

韓國國際廣播電台18日報導，近日有消息稱，前北韓國防委員長金正日的長子金正男2017年2月在馬來西亞遇害後，美國中央情報局（CIA）帶走了其子金韓松

美籍韓裔作家金淑姬（Suki Kim）在美國周刊《紐約客》發表文章稱，美國中央情報局帶走了金正男的兒子金韓松。金淑姬稱，從救助金韓鬆的反北團體「自由朝鮮」有關人士處得到了上述情報，並介紹了具體情況。

據金淑姬介紹，金正男在馬來西亞吉隆坡機場遇害後的第二天2017年2月14日，「自由朝鮮」代表洪昌(Adrian Hong Chang)接到金韓松的電話，金韓松在通話中請求協助其外逃。

15日上午，「自由朝鮮」方面緊急派出的工作人員和金韓松、金韓松的妹妹、金正男的夫人在台灣台北機場碰面。洪昌對金韓松一家人說，有一個國家決定接受他們，並讓他們先前往荷蘭阿姆斯特丹。但金韓松一家在出境時遇到了阻撓，正在此時，2名美國中央情報局幹員突然出現，並要求與金韓松對話。隨後，金韓松與其中1名隊員前往荷蘭，而自由朝鮮工作人員並未隨同前往。此後，金韓松在阿姆斯特丹向洪昌透露了流亡之意，洪昌隨後派當地律師前往金韓松在荷蘭的居住地，但自此金韓松再未現身。

金淑姬表示，據多位知情人士表示，美國中央情報局稱帶走了金韓松一家人。

金韓松 金正男 馬來西亞

延伸閱讀

禽流感肆虐 法國丹麥繼荷蘭之後撲殺大量家禽

蓋達二把手傳在德黑蘭遇害 伊朗斥報導不實

影／長榮大學女大生遇害 中市警舉辦防身術示範教學

女大生遇害後...教部南下督導校安 重現長榮疏失

相關新聞

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

韓國國際廣播電台18日報導，近日有消息稱，前北韓國防委員長金正日的長子金正男2017年2月在馬來西亞遇害後，美國中央情報...

玻利維亞出現致命病毒「可人傳人」 症狀似伊波拉

目前全球仍在新冠疫情疫情籠罩之下，中南美洲卻傳出類似伊波拉的出血熱病毒。美國疾病防治中心（CDC）研究人員16日表示，在...

法國漁權讓步 英國與歐盟貿易協定指日可待

英國脫離歐盟後雙邊的貿易談判可望在近日內達成協議。英國每日電訊報報導，愛爾蘭總理表示已可看見雙邊達成協議的「降落區」。據...

韓草擬文在寅第4次特赦名單 李明博有機會、朴槿惠無望

韓聯社18日援引南韓法律界消息報導，南韓正考慮實施總統文在寅上任以來的第四次特赦，法務部日前已要求各地監獄、看守所編制並...

脫歐過渡期將屆 英國成長率恐減半

英國自2020年1月31日脫歐之後，進入11個月的過渡期，以進行自由貿易協定談判。眼看著過渡期即將結束，談判還沒有結果，畢馬威會計師事務所（KPMG）預估...

親愛的同志：「黨」的信仰是如何幻滅的？

俄羅斯當代最多產的導演安德烈．康查洛夫斯基今年再度帶著新作《親愛的同志》征戰威尼斯影展，並榮獲評審團特別獎。本片於金馬影展在台首映，也在近日獲俄羅斯奧斯卡委員會選為2021年奧斯卡最佳國際電影的俄國代表。

孟晚舟案恢復審理 涉交資料給FBI的關鍵證人拒出庭

加拿大卑詩省高等法院周一恢復審理中國電訊設備生產商華為副董事長兼首席財務官孟晚舟引渡案，孟的律師質疑，加國執法部門在拘捕...

影／美軍國防升級！神盾艦首次在大氣層外攔截洲際飛彈

美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）宣布，16日在夏威夷東北部進行神盾驅逐艦的飛彈防禦系統攔截...

泰國反政府示威衝突升高 至少55傷其中6人槍傷

泰國自7月以來全國掀起學運浪潮，示威者今天遊行至國會前，與警方和挺王室的保皇派群眾（黃衫軍）爆發學運以來最嚴重的衝突，至...

泰國修憲衝突：學運抗爭遭警察、黃衫軍聯手鎮壓開槍

「所以說那些『黃色小鴨』是用來幹嘛的？」因反對修憲的權力不義而不斷走上街頭的2020泰國民主學運，17日在關鍵的國會第一回合辯論中，於泰國國會大廈外，遭到鎮暴警察與保皇黨的「黃衫軍」示威者聯手鎮壓。根據各大外媒與泰國記者團的說法，儘管學運示威大致和平，但警方仍以催淚瓦斯、震撼彈、高壓水砲車強力鎮壓；同樣出街示威的黃衫軍，則被請到警陣背後休息，之後又以石塊、鬥毆、甚至手槍實彈開火的方式襲擊學運團體。包括5名中彈傷者在內，衝突一共造成41人受傷。不過再遭「天下圍城」的泰國政府、國會以及總理帕拉育，仍對場外暴力鎮壓無動於衷，甚至指控學運版的修憲聯署案是「索羅斯出錢的陰謀」，全案預計會在週二完成辯論，並可能於19日國會表決、淘汰公民版方案強行闖關。

曾創低空跳傘世界紀錄 法國「噴射人」訓練中身亡

2020杜拜世界博覽會因新冠肺炎疫情順延到2021年10月才會登場，17日早上卻傳出一樁憾事。一位正為人類飛行表演做準備...

美媒揭抗中報告 共產黨思想全都露

美國國務院即將在近日發布一個超過70頁的報告，內容仔細的紀錄美國將如何回應中國的權力擴張。這份文件仔細的檢視了中國共產黨的「破壞性」行為丶中國共產黨的思想來源丶中國的弱點以及美國與其盟國應該如何應對中國的勢力擴張。

熱門新聞

大勢不妙！賓州最高法院駁川普說費城監票違法主張

禰豆子配音員比角色可愛！《鬼滅》26歲美女聲優爆紅出唱片

美股道瓊早盤跌逾250點 特斯拉逆勢大漲11%

川普秋後算帳再添1人！又上推特開除美國最高網安官員

曾創低空跳傘世界紀錄 法國「噴射人」訓練中身亡

日本民宿驚現120年前原始保險套 尺寸超大鑑定後揭驚人真相

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。