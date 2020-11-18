影／美軍國防升級！神盾艦首次在大氣層外攔截洲際飛彈

美國飛彈防禦署（Missile Defense Agency）宣布，16日在夏威夷東北部進行神盾驅逐艦的飛彈防禦系統攔截試驗，首次成功攔截一枚模擬的洲際彈道飛彈。

據官方聲明，美軍先從太平洋馬紹爾群島（Marshall Islands）的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）試驗場發射洲際彈道飛彈，再由部署在夏威夷附近、配備神盾系統的伯克級驅逐艦「約翰芬恩號」（John Finn）發射「標準三型」（SM-3 Block II A）攔截飛彈，成功在地球大氣層外擊落目標。

過去的攔截測試都是在阿拉斯加或加州等陸地上進行，這項試射證實美軍在海上也具有攔截洲際彈道飛彈的能力，能夠抵禦來自北韓等國的威脅，代表美國將來可建構多層的「國土防護網」。飛彈防禦局長希爾（Jon Hill）強調這是「關鍵的里程碑，一項了不起的成就」。