「車神」舒馬克恢復意識？密友透露他正關注兒子賽況

FIA一級方程式賽車（F1）傳奇車手、「車神」舒馬克（Michael Schumacher）自2013年度假滑雪撞到腦部後，就此從鎂光燈前消失，健康狀況受到家人嚴密保護。一位密友近日向媒體透露，舒馬克會從床上「關注」兒子米克（Mick Schumacher）的賽車生涯，這也代表他已恢復意識。

每日郵報報導，今年21歲的米克現在是FIA二級方程式（F2）車手，預計2021年就會追隨父親腳步，晉級為哈斯車隊（Haas）的F1車手。法拉利車隊前老闆陶德（Jean Todt）被問到舒馬克能否關注兒子表現時，直稱他「當然正在關注他」，「米克可能明年就會到F1競速了，這會是很大的挑戰，我們會開心地見到新一代舒馬克升到賽車最高殿堂」。

舒馬克現正在西班牙馬約卡島（Majorca）一棟豪華別墅休養，外界對於他的近況和療法始終消息不斷，陶德則定期前去探訪，此前也曾透露「車神」會看電視。