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「車神」舒馬克恢復意識？密友透露他正關注兒子賽況

聯合報 / 編譯周辰陽
被封為「車神」的F1傳奇車手舒馬克，攝於2006年。美聯社
被封為「車神」的F1傳奇車手舒馬克，攝於2006年。美聯社

FIA一級方程式賽車（F1）傳奇車手、「車神」舒馬克（Michael Schumacher）自2013年度假滑雪撞到腦部後，就此從鎂光燈前消失，健康狀況受到家人嚴密保護。一位密友近日向媒體透露，舒馬克會從床上「關注」兒子米克（Mick Schumacher）的賽車生涯，這也代表他已恢復意識。

每日郵報報導，今年21歲的米克現在是FIA二級方程式（F2）車手，預計2021年就會追隨父親腳步，晉級為哈斯車隊（Haas）的F1車手。法拉利車隊前老闆陶德（Jean Todt）被問到舒馬克能否關注兒子表現時，直稱他「當然正在關注他」，「米克可能明年就會到F1競速了，這會是很大的挑戰，我們會開心地見到新一代舒馬克升到賽車最高殿堂」。

舒馬克現正在西班牙馬約卡島（Majorca）一棟豪華別墅休養，外界對於他的近況和療法始終消息不斷，陶德則定期前去探訪，此前也曾透露「車神」會看電視。

出於尊重舒馬克與他家人的隱私，陶德對「車神」的現況仍守口如瓶，「這是我將極端保留的一個問題，我很常去見麥可，一個月一到兩次，我的答案完全沒變，他還在戰鬥」，「他在一個非常舒服的地方接受非常良好的照顧，我們只能希望他和他的家人好起來」。

「車神」舒馬克之子、現為F2車手的米克．舒馬克，攝於9月。法新社
「車神」舒馬克之子、現為F2車手的米克．舒馬克，攝於9月。法新社

車手 法拉利 西班牙

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