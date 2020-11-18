美媒揭抗中報告 共產黨思想全都露

(德國之聲中文網)根據美國媒體Axios 17日的獨家報導，美國國務院即將在近日發布一個超過70頁的報告，內容仔細的紀錄美國將如何回應中國的權力擴張。這份文件仔細的檢視了中國共產黨的「破壞性」行為丶中國共產黨的思想來源丶中國的弱點以及美國與其盟國應該如何應對中國的勢力擴張。

報告寫道：「為了應對中國帶來的挑戰，美國必須回歸根本。美國必須制定強而有力的政策，並確保其政策超越了官僚主義丶各政府機關間的沖突與短期的選舉周期。美國的首要目標是保障自由。」

美國國務院在報告中列出十項美國必須達成的任務：

在美國國內推廣憲政與公民社會

維持全球最強的軍力

重新審視美國的全球盟友陣線

強化與盟友的關系並創造新的國際組織推廣民主與人權

在合適的領域與中國合作，並適當的反制中國

讓美國人民了解中國帶來的挑戰

訓練政府人員，讓他們了解美國與中國的強權競爭

重整美國的教育系統，幫助學生了解公民的義務

透過行動與文字來推廣自由的原則

根據Axios的報導，美國國務院在這項報告中，反對特朗普執政時期所推崇的單邊主義與孤立政策，並強調經濟自主性與強大軍事能力的重要性。德國之聲檢視了這份報告的內容，美國國務院清楚在報告的大綱中表明，中國的行為為全球帶來挑戰，而美國必須保障自由。

一位匿名的資深美國官員告訴Axios：「雖然新冠疫情讓全球認知到中國帶來的挑戰，但是美國與很多國家的人民仍然無法認知到中國要改變全球局勢的決心。」

布魯金學會的學者杜如松(Rush Doshi)則向Axios表示：「這份報告的一個特色是，它專注在研究中國的世界觀如何影響其行為，而這是美國政府文件過往很少包含的角度。我認為美國的外交政策討論應該多包含這樣的內容。」

不過杜如松也說，這份報告並未檢視其他重要的議題，包含同盟政策丶跨境資訊流動與新科技聯盟。他認為，經濟與科技是目前中美對抗的核心，但這份報告幾乎沒有提到太多相關的議題。

楊威廉/鄒宗翰 (Axios)

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