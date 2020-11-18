日本政府考慮推動五年12兆日圓防災計畫

《日本經濟新聞》今天（18日）報導，日本政府與執政聯盟正考慮自下個會計年度起，推動一項為期五年、規模12兆日圓（1,150億美元）的防災基礎建設計畫。

日本現行的三年防災計畫將在本會計年度於明年3月結束時到期，現行計畫預算總計7兆日圓。所以新的五年計畫顯示，日本將繼續平均每年花費與目前相同的金額，即一年約2.4兆日圓在防災措施之上。

日經指出，新的五年防災計畫預定在下個月的內閣會議中討論定案，經費將由本年度第三筆追加預算以及之後五年的年度預算來支應。

日本一直都受地震威脅，近年洪災也日漸增加，促成政府持續投入巨額經費支應災難重建與防災基建。新計畫也另同時考慮後續支援今年新冠疫情造成的經濟損傷，以及東京奧運後建築業可能走弱所需的協助。