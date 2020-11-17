歐盟內部掀波瀾：波蘭匈牙利否決歐盟預算

「把歐盟的錢給我們，別的我們不管。」歐洲議會綠黨籍議員、財政委員會成員弗洛尹德(Daniel Freund)用這句話描述了不少歐洲議會議員和外交官對匈牙利和波蘭的憤怒。長期以來，匈牙利和波蘭一直在法治問題上與歐盟爭執不休，而今這兩個國家投票否決了歐盟未來7年大約1.1萬億歐元的預算以及7500億疫情經濟復蘇資金。

「敲詐、專橫、政治奴役」

歐委會、歐洲議會和27個成員國已就歐盟史上最大的財政方案達成一致，以緩解疫情帶來的影響。 7月份，歐盟為此舉行了為期四天四夜的峰會。匈牙利和波蘭如今否決預算，因為預算法案中有一項條款規定，獲得資金的條件是「尊重法治」。這一機制的目的是迫使歐盟成員國保證其司法機構的獨立性，否則他們將不會獲得這筆歐盟資金。

匈牙利和波蘭稱這種援助資金與法制掛鉤的機制是「訛詐」。匈牙利司法部長朱迪特·瓦爾加（Judit Varga）表示，匈牙利絕不讓步。波蘭總理辦公室主任米哈烏·德沃爾奇克（Michal Dworczyk）表示，大多數歐盟國家希望波蘭受制於「歐盟官員的任意決定」。波蘭司法部長齊奧布羅（Zbigniew Ziobro）甚至表示，這實際上是對波蘭政治上的奴役。

「法治機制」只需要多數成員國同意就可以通過，雖然波蘭和匈牙利投了反對票，但無法阻止條款得到通過。不過，在這次的預算草案投票中，波蘭和匈牙利行使了否決權。如果有歐盟成員國否決，歐盟預算就不能通過。

歐盟恐陷入危機

一位歐盟高級外交官擔心會引發「嚴重後果」，歐盟會「陷入危機」。許多歐盟外交官認為，新冠援助基金可能不會在計劃中的1月份啟動。意大利、西班牙、希臘和法國等幾個國家將尤其受到影響。

歐洲議會歐洲人民黨聯盟主席韋伯（Manfred Weber）表示，法治機制並非針對某個國家：「如果行得正，就沒什麼好怕的」。如果匈牙利總理歐爾班和執政黨法律與公正黨主席卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）否決了整個歐盟預算：「他們現在必須向數以百萬計，需要這些資金的工人、商人、市長、學生、科學家和農民作出解釋。」

本周四(11月19日)歐盟領導人將舉行視頻會議，歐盟內部危機將會是一個主要的討論話題。原本這次會議的主題是討論新冠疫情。一位歐盟高級外交官透露：「我們現在將考慮采取進一步防疫措施。」歐委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen) 表示，歐盟委員會已經簽署了更多新冠疫苗協議。不過她尚未對預算危機表態。這位歐盟外交官表示，目前誰也說不准，預算談判「重回正軌」需要多長時間。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】