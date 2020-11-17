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地雷多到清不完 哥倫比亞請求延期

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
哥倫比亞的地雷清除不易。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
哥倫比亞的地雷清除不易。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

哥倫比亞請求延期地雷清除期限，以遵守《渥太華條約》中禁止生產、使用地雷的規範。根據官方消息指出，哥倫比亞已向《渥太華條約》主管機關請求再延長4年，好徹底清除殘留在國境內的地雷。《渥太華條約》簽署於1997年，目前已有160多國簽署，旨在於禁止使用、生產地雷。哥倫比亞過去長期有左翼游擊隊和犯罪組織活動，是世界上最受地雷殘害的國家。

美國新聞報導，《渥太華條約》又名《地雷禁止條約》，於1997年開始簽署，直至今日為止已有約160多個國家加入，旨在清除並且禁產殺傷性地雷，簽署國必須按照規定，在期限內銷毀並排除地雷，但是中國、印度、俄羅斯和美國等軍火大國並未家數簽署。

路透社報導，《渥太華條約》的主管辦公室聲明，哥倫比亞根據條約規定事項，請求再延長四年，好排除國內四散的地雷。若請求得到批准，哥倫比亞應在2025年以前，徹底清除所有的地雷。

研究員米格爾．賽瓦洛斯在聲明中表示，哥倫比亞的請求延期原因來自於、因國內地雷實在太多，難以在原本規定的時間內全數拆除（原定時間為明年3月），不過目前哥倫比亞的清除行動也頗有成績，「至少已清除約300萬平方米的地雷。」

哥倫比亞過去受到國內左翼游擊隊、犯罪黑道集團活動的影響，是世界上最受地雷所苦的國家之一，加上右翼軍事團體和政府之間長達50年的武裝衝突。據統計，哥倫比亞過去幾年，因地雷喪命的人多達千人以上。但近年因為條約效力加上衝突平息，原本國內一千多個城市裡有多達700個藏有地雷，現在已有400多個城市的地雷已經被完全清除。

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