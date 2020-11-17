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捍衛聲譽比錢重要 波、匈抵制歐盟紓困

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟的新冠紓困預算遭到波蘭、匈牙利抵制。圖為匈牙利總理奧班（Photo by European People's Party on Wikimedia under C.C 2.0）
歐盟的新冠紓困預算遭到波蘭、匈牙利抵制。圖為匈牙利總理奧班（Photo by European People's Party on Wikimedia under C.C 2.0）

不滿歐盟調查各國是否違反民主，匈牙利與波蘭近日在歐盟的預算案投下否決票，表達不滿。這項7500億歐元的紓困案雖然先前已經通過法律規範，但預算仍需要全部會員國同意才能撥款，這也讓歐洲各國非常緊張，歐盟執委會預算主席漢恩對2國行為表達失望，德國歐盟特使克勞斯則奉勸2國不要衝動。

紓困竟遭小國抵制

根據《英國廣播公司》報導，先前歐盟已經在7月通過1筆11兆歐元的大包裹預算，將會分批在2021至2027年使用，主要運用在資訊技術更新、醫療基礎設備與復甦經濟，除此之外，歐盟由大國再籌措7500億歐元進行更多紓困。

不過這筆7500億的預算在最終表決時遭到波蘭與匈牙利反對，因為歐盟先前認為2國的民主堪憂，甚至違反歐盟創立條約所強調的「法治精神」，因此決定對2國進行調查，令2國不滿。匈牙利總理奧班直接向德國總理梅克爾、法國總統馬克宏表示，他不會同意預算，波蘭總理莫拉維茨基也揚言抵制。

雖然預算案的條款只需要多數表決通過就好，但歐盟的「預算」撥款需要「全部」會員國同意，這也讓其他會員國急得跳腳。

歐盟敦促遵守法治

歐盟一方面由執委會預算主席漢恩出面，對2國行使否決權的決定感到失望，希望2國可以儘速與其他國家達成共識，否則這一大筆錢卡關太久，對各國都不利；德國歐盟特使克勞斯也呼籲2國不要再浪費時間，「之前已經在2波疫情浪費太多時間協商了。」

不過另一方面，奧地利總理庫爾茲則在與歐盟開完會後表示，各國都需要堅持法治原則，羅馬尼亞總理奧爾班也說，法治原則對於納稅人預算能否受到適當的監督扮演很重要的角色。《德國之聲》提到，西班牙經濟部長卡維諾希望，預算能在接下來幾天內舉辦的27國峰會通過。

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