歐洲要不要戰略自主？ 馬克宏嗆德國防長

（德國之聲中文網）美國大選前夕，德國國防部長安妮格雷特‧克蘭普-卡倫鮑爾（也簡稱為AKK)11月2日在《政治報》（Politico）發表題為《歐洲依然需要美國》的文章。文章說，「反美情緒一直伴隨著我們對這位盟友的感激和親近之情存在於我們的國家裡，這種情緒正在上升，並已成為一股重要的力量」，「在權力競爭日益激烈的世界裡，西方只有保持團結才能站得穩，並且成功地捍衛自己利益。歐洲仍然依賴美國的核及常規軍事保護，而美國也不可能獨自舉起西方價值觀的旗幟。」

這位基民盟籍國防部長表示，德國（和歐洲）軍事能力建設必須繼續，但在新冠疫情無情吞噬預算的情況下，情況變得很嚴峻。德國2021年國防預算將小幅上漲，但今後幾年會很艱難。「我們必須堅持這一路線」，她寫道，「.....當今全球在市場、規則、價值觀、標准和影響力方面展開競爭，為了讓西方擁有共同的經濟火力，我們必須對締結美歐貿易協議協議充滿雄心壯志」，「沒有任何其它政策能夠給增長更大的動力，同時向北京以及全球發出一個清晰的信號：我們准備好捍衛我們的價值觀以及我們的做生意的方式。」AKK接著寫道，「美國和歐洲都必須完全接受美國繼續在歐洲大陸保持核威懾的現實。歐洲戰略自主（European strategic autonomy）的幻想必須終止：歐洲沒有能力取代美國提供安全保障的重要角色。」

文章最後，AKK補充說，她認為美國也需要歐洲：美國作為全球勢力的價值在於其充當歐洲保護傘的角色在多大程度上保持可信。但歐洲也必須向美國展示，它並非只是索取者，同時也是付出者。我們必須認識到，在可見的將來，我們將保持獨立，但與此同時，我們必須認識到我們需要付出並且做更多來維護和平，捍衛自由，加強我們的價值觀，加強我們認為應該在全球範圍內生效的規則。」

馬克宏公開批評

德國防長這篇文章中有關「歐洲戰略自主的幻想必須終止」的表態顯然觸動了法國總統馬克宏的神經。在法國《大洲報》（Le Grand Continent）本周一刊登的一篇專訪中，馬克宏罕見地明確對此提出批評，並表示「完全不同意德國國防部長的判斷。我認為這是對歷史的錯誤解讀」，馬克宏說。他還補充道：「幸運的是，如果我理解正確，德國總理不是在這樣的觀點。只有當我們認真對待自己，並且擁有自己的防御主權，美國才會接受我們做他們的盟國。」

馬克宏一直呼籲歐洲建立起自己的軍隊。本周一，美國國務卿蓬佩奧抵達法國並將和馬克宏舉行會晤。

德國綠黨在聯邦議會的歐洲政策黨團發言人布蘭特內（Franziska Brantner）認為，馬克宏對AKK批評得完全在理。她說：」我們不能從一開始就否認自己擁有任何主權，而是要積極為此努力。這正是美國人希望我們做的。」她還表示，德國政府應該和法國一道成為歐洲發展的發動機，而不是繼續踩剎車。」

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