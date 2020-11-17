聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐洲要不要戰略自主？ 馬克宏嗆德國防長

德國之聲 / 德國之聲
法國總統馬克宏。歐新社
法國總統馬克宏。歐新社

（德國之聲中文網）美國大選前夕，德國國防部長安妮格雷特‧克蘭普-卡倫鮑爾（也簡稱為AKK)11月2日在《政治報》（Politico）發表題為《歐洲依然需要美國》的文章。文章說，「反美情緒一直伴隨著我們對這位盟友的感激和親近之情存在於我們的國家裡，這種情緒正在上升，並已成為一股重要的力量」，「在權力競爭日益激烈的世界裡，西方只有保持團結才能站得穩，並且成功地捍衛自己利益。歐洲仍然依賴美國的核及常規軍事保護，而美國也不可能獨自舉起西方價值觀的旗幟。」

這位基民盟籍國防部長表示，德國（和歐洲）軍事能力建設必須繼續，但在新冠疫情無情吞噬預算的情況下，情況變得很嚴峻。德國2021年國防預算將小幅上漲，但今後幾年會很艱難。「我們必須堅持這一路線」，她寫道，「.....當今全球在市場、規則、價值觀、標准和影響力方面展開競爭，為了讓西方擁有共同的經濟火力，我們必須對締結美歐貿易協議協議充滿雄心壯志」，「沒有任何其它政策能夠給增長更大的動力，同時向北京以及全球發出一個清晰的信號：我們准備好捍衛我們的價值觀以及我們的做生意的方式。」AKK接著寫道，「美國和歐洲都必須完全接受美國繼續在歐洲大陸保持核威懾的現實。歐洲戰略自主（European strategic autonomy）的幻想必須終止：歐洲沒有能力取代美國提供安全保障的重要角色。」

文章最後，AKK補充說，她認為美國也需要歐洲：美國作為全球勢力的價值在於其充當歐洲保護傘的角色在多大程度上保持可信。但歐洲也必須向美國展示，它並非只是索取者，同時也是付出者。我們必須認識到，在可見的將來，我們將保持獨立，但與此同時，我們必須認識到我們需要付出並且做更多來維護和平，捍衛自由，加強我們的價值觀，加強我們認為應該在全球範圍內生效的規則。」

馬克宏公開批評

德國防長這篇文章中有關「歐洲戰略自主的幻想必須終止」的表態顯然觸動了法國總統馬克宏的神經。在法國《大洲報》（Le Grand Continent）本周一刊登的一篇專訪中，馬克宏罕見地明確對此提出批評，並表示「完全不同意德國國防部長的判斷。我認為這是對歷史的錯誤解讀」，馬克宏說。他還補充道：「幸運的是，如果我理解正確，德國總理不是在這樣的觀點。只有當我們認真對待自己，並且擁有自己的防御主權，美國才會接受我們做他們的盟國。」

馬克宏一直呼籲歐洲建立起自己的軍隊。本周一，美國國務卿蓬佩奧抵達法國並將和馬克宏舉行會晤。

德國綠黨在聯邦議會的歐洲政策黨團發言人布蘭特內（Franziska Brantner）認為，馬克宏對AKK批評得完全在理。她說：」我們不能從一開始就否認自己擁有任何主權，而是要積極為此努力。這正是美國人希望我們做的。」她還表示，德國政府應該和法國一道成為歐洲發展的發動機，而不是繼續踩剎車。」

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

接觸確診者 英相強生又因疫隔離

英國首相府表示，一名曾與英國首相強生接觸的議員十五日確診感染新冠病毒，因此強生需要居家隔離十天。

澳總理明訪日 澳日將簽軍事協定抗北京

澳洲總理莫里森將在十七日訪問日本兩天，拜會日相菅義偉推動防務合作。這兩個美國在亞太地區的盟友將簽署一項歷史性軍事合作協定...

歐洲要不要戰略自主？ 馬克宏嗆德國防長

美國大選前夕，德國國防部長安妮格雷特‧克蘭普-卡倫鮑爾（也簡稱為AKK)11月2日在《政治報》（Politico）發表題為…

德禁售軍武阿聯 遭批毫無邏輯

德國下令禁止出口軍武到阿拉伯聯合大公國，遭阿聯批不公平也不合邏輯。阿聯因利雅德當局於2015年在葉門發起軍事行動後，就遭到部分歐洲國家以違背人道主義為由，禁售武器。而阿聯外交大臣阿德爾．朱拜爾也公開反擊，認為葉門戰爭是合法合理的，歐洲以人權為理由禁售武器毫無邏輯，並表示就算不賣軍武，「情況也不會有任何改變」。

摩爾瓦多大選 親歐救經濟佔上風

位於東歐的摩爾瓦多將於22日舉行總統大選，反對黨候選人主張未來應與歐盟靠攏，才能拯救國內疲軟的經濟。位於東歐的摩爾瓦多是歐洲最貧窮的國家之一，在疫情的衝擊之下，經濟急速衰退，因此反對黨的總統候選人瑪雅．桑杜主張的親歐盟政見也獲得選民極大支持，有望在此次的總統大選獲得勝利。

馬克宏批媒體合理化暴力 偏頗報導嘲諷漫畫爭議

法國總統馬克宏在近期攻擊案後捍衛嘲諷漫畫，激怒伊斯蘭世界，部分英語媒體也指法國有種族主義。馬克宏受訪時，批評這些媒體對法...

特殊攝影之神？哥吉拉與鹹蛋超人始祖原來是「他」

「圓谷製作」是指日本導演圓谷英二所成立的製作公司。圓谷英二被稱為日本的「特攝之神」（日文寫作「特撮」，即特殊攝影），1954年的電影《哥吉拉》（ゴジラ）、1966年的電視劇集《超人力霸王》（ウルトラマン）都可以看到他的特攝傑作。

不到一周就辭職！秘魯新總統梅里諾上任六天下台

秘魯國會以涉嫌貪腐為由罷免總統比斯卡拉（Martín Vizcarra）後，秘魯全國爆發大規模抗議示威活動，民眾走上街頭...

高加索戰爭「戰廢品」：亞美尼亞族自毀家園的流離悲歌

「既然守不住故鄉...那就什麼都不必留下。」爭奪30年、血戰6星期的納戈爾諾-卡拉巴赫戰爭，已在俄羅斯的主動施壓下，於11月10日以「亞美尼亞戰敗投降」的結果落幕。停戰協議生效的48小時內，數千俄軍就開進了納卡停火區，並以「維和部隊」的名義，監督著亞美尼亞殘存兵力的撤退。然而隨著亞美尼亞正規軍的絕望撤離，納卡地區的亞美尼亞族居民，以及不太確定解甲後該何去何從的納卡獨立軍，也成千上萬地朝亞美尼亞本土前進，成為了「放棄家園」的戰爭難民。儘管四面楚歌進入亡國彌留的納卡共和國政府，仍不斷呼籲「拜託大家留下」，但悲憤至極的納卡難民仍不斷離去——一部份人就這樣沉默地黯然離去，另一部份人則忙於燒毀祖厝與良田、作最後的焦土戰術，「就算故鄉被奪走，也絕不給亞塞拜然人佔便宜！」

趕在拜登上任前 以色列趕工擴建殖民區

以色列土地管理局15日宣布，將擴建東耶路撒冷的猶太殖民區。有監察組織批評此舉違反國際共識，指以國希望趁美國總統川普卸任前...

非洲大戰失控中：空襲機場種族屠殺...衣索比亞戰爭擴散

「經濟原本最繁榮的衣索比亞，正急速『南斯拉夫化』！」憲政摩擦引爆成種族內戰的非洲第二大國衣索比亞，目前北方國土正爆發極為慘烈的「提格雷戰爭」——由獲得2019諾貝爾和平獎的總理阿比（Abiy Ahmed）所統御的聯邦軍，正與驍勇好戰、曾為舊獨裁政府統治菁英的提格雷人民解放陣線（TPLF）擴大廝殺。原本快速攻入提格雷州西境的聯邦軍，周末開始遭遇頑強抵抗，戰區內部不斷傳出提格雷民兵屠殺異族平民，開始反攻的TPLF更朝衣索比亞各地機場發射火箭，甚至跨境百公里轟炸了鄰國厄利垂亞仍有民航機起降的首都國際機場

澳洲議員：北京冬奧如同納粹柏林奧運 國際應杯葛

澳洲聯邦參議員阿貝茨（Eric Abetz）警告，國際社會切勿對中國公然違反人權問題視而不見，也不應該支持北京主辦202...

熱門新聞

川普推文怒喊：我贏了選舉！ 立刻被推特打臉

仍不認輸！ 川普：將提出大型訴訟證明大選違憲

他哀怨曬亞馬遜倉庫員工餐 一肉二菜便當要價百元

女兒一句「爸爸抱姐姐」揭男與印傭出軌 秘密租屋產女

告不成賓州60萬選票應作廢 川普陣營改告允許修正選票

今天開盤前 五件事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。