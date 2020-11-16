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調查局搞丟6公斤安毒 高層開鍘四官員

德禁售軍武阿聯 遭批毫無邏輯

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
面對德國禁售武器的規定，阿聯外交大臣阿德爾．朱拜爾表示有失公允。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
面對德國禁售武器的規定，阿聯外交大臣阿德爾．朱拜爾表示有失公允。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

德國下令禁止出口軍武到阿拉伯聯合大公國，遭阿聯批不公平也不合邏輯。阿聯因利雅德當局於2015年在葉門發起軍事行動後，就遭到部分歐洲國家以違背人道主義為由，禁售武器。而阿聯外交大臣阿德爾．朱拜爾也公開反擊，認為葉門戰爭是合法合理的，歐洲以人權為理由禁售武器毫無邏輯，並表示就算不賣軍武，「情況也不會有任何改變」。

梅克爾下令禁售

阿聯從2015年3月，就不斷對葉門進行軍事行動，目的是打擊與伊朗結盟的胡賽叛軍，並恢復由國際公認的、由總統阿卜杜勒-拉布布．曼蘇爾．阿迪主持的政府。

半島電視台報導，針對德國禁出口武器到阿聯的命令即將在年底生效，阿聯外交大臣阿德爾．朱拜爾向德媒表示，因為「合法的戰爭」而停止出售軍武是不合邏輯的，「葉們的戰爭是合法的，我們也是被迫參加的戰爭。」

禁售武器的命令源自總理梅克爾，她在2018年3月和其他歐盟國家達成協議，不出售軍武給任何違反人道主義或無故發動戰爭的國家。根據德國廣播公司Deutsche Welle的數據，在禁令生效前，德國出口至阿聯的軍武貿易額高達4.5億歐元（約5.5億美元）。

全球武器進口大國

Nampa報導，阿德爾．朱拜爾指出，德國的禁令只顯示歐洲國家根本不了解中東情勢，且下重話表示「我們還可以從其他國家購買武器」，他強調，並不想在此問題上與德國決裂，只希望眾人能從更平衡的角度來看待問題。

根據國防智囊機構、斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，阿聯為世界上最大的武器進口國，從2014年到2018年間，在武器方面至少砸下169億美金，其中至少有49億美金是向歐洲購買。

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德國 戰爭 葉門

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