摩爾瓦多大選 親歐救經濟佔上風

位於東歐的摩爾瓦多將於22日舉行總統大選，反對黨候選人主張未來應與歐盟靠攏，才能拯救國內疲軟的經濟。位於東歐的摩爾瓦多是歐洲最貧窮的國家之一，在疫情的衝擊之下，經濟急速衰退，因此反對黨的總統候選人瑪雅．桑杜主張的親歐盟政見也獲得選民極大支持，有望在此次的總統大選獲得勝利。

親歐救經濟

路透社報導，位於東歐的摩爾瓦多早前也屬於蘇聯，自從蘇聯解體後，國內一直由歐盟勢力和蘇聯勢力互相拉扯，而摩爾瓦多也是歐洲最貧窮的國家之一，在新冠疫情摧殘下更是極速敗退。

面對即將到來的總統大選，向來主張親歐盟的反對派候選人瑪雅．桑度大打經濟牌，主張若要救經濟，勢必要向歐盟靠攏，並且要解決嚴重的腐敗問題。她的主張在疫情後的經濟大衰退後獲得民意支持，有望在大選中擊敗親俄的現任總統伊戈爾．多頓。

根據民調顯示，桑杜獲得大約54.8%的選票，多頓則為45.2%，使得桑杜陣營士氣大振。桑杜多次公開喊話：「我們需要國家為公民服務，而不是為盜賊和腐敗官員服務。」她也擅長利用社交群體聚集支持者，在13日更是號召支持者走上街頭，呼籲改革，兩週前更在第一輪競選中獲得勝利，尤其獲得海外僑民的大力支持。

獲外國政要支持

半島電視台報導，現年48歲的桑杜以對抗腐敗的強硬立場聞名政壇，他在政見中強調，未來將更親近歐盟，以尋求更多經濟支持，期望能振興因疫情大受打擊的國家。

摩爾多瓦約有400萬人口，以農業立國，工業基礎薄弱，常年夾雜在烏克蘭和羅馬尼亞之間，飽受政治動盪。國關分析專家認為，桑杜若能取勝，或許能讓摩爾多瓦從長年的動盪中走出，且桑杜目前受到德國國防部長安格雷特、前歐盟主席唐納德．圖斯克等外國政要的背書支持，但這也遭到多頓陣營的批評，認為桑杜的舉止是在「賣國」並且破壞摩爾多瓦的和平。

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